تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الكرملين يؤكد ترتيبات لمفاوضات ثلاثية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

Lebanon 24
27-02-2026 | 10:06
A-
A+
الكرملين يؤكد ترتيبات لمفاوضات ثلاثية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
الكرملين يؤكد ترتيبات لمفاوضات ثلاثية لإنهاء الحرب في أوكرانيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، عن وجود خطط لإجراء مفاوضات ثلاثية جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك في أعقاب المحادثات المنفصلة التي استضافتها جنيف هذا الأسبوع مع مبعوثين أميركيين.
 
وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن التفاصيل المتعلقة بالموعد والمكان ستُعلن فور الموافقة عليها، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم وجود "تغييرات كبيرة" في مواقف نظام كييف حتى الآن.

وكانت العاصمة السويسرية قد شهدت حراكاً دبلوماسياً مكثفاً، حيث أجرى كبير مفاوضي أوكرانيا، روستم أوميروف، محادثات مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، ركزت على صياغة المعايير الأمنية والحلول الاقتصادية التي ستشكل أساساً للاتفاقات المستقبلية.
 
وفي لقاء منفصل، اجتمع مبعوث الكرملين كيريل دميتريف بكل من ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لاستكشاف آفاق التسوية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: لا يمكننا تأكيد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:54:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تاس نقلا عن مصدر روسي: المفاوضات بشأن أوكرانيا مستمرة في أبوظبي بصيغة ثلاثية الأطراف
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:54:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: من المقرر استئناف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا في أبوظبي الأسبوع المقبل
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:54:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تاس عن الكرملين: المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا ستستمر الأسبوع المقبل
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:54:01 Lebanon 24 Lebanon 24

دميتري بيسكوف

دونالد ترامب

جاريد كوشنر

السويسرية

المستقبل

دبلوماسي

الكرملين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:57 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:51 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-27
Lebanon24
11:34 | 2026-02-27
Lebanon24
10:52 | 2026-02-27
Lebanon24
10:48 | 2026-02-27
Lebanon24
10:20 | 2026-02-27
Lebanon24
10:15 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24