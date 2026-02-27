الكرملين يؤكد ترتيبات لمفاوضات ثلاثية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أعلن ، اليوم الجمعة، عن وجود خطط لإجراء مفاوضات ثلاثية جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في ، وذلك في أعقاب المحادثات المنفصلة التي استضافتها هذا الأسبوع مع مبعوثين أميركيين.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، ، أن التفاصيل المتعلقة بالموعد والمكان ستُعلن فور الموافقة عليها، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم وجود "تغييرات كبيرة" في مواقف نظام حتى الآن.



وكانت العاصمة قد شهدت حراكاً دبلوماسياً مكثفاً، حيث أجرى كبير مفاوضي أوكرانيا، روستم أوميروف، محادثات مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، ركزت على صياغة المعايير الأمنية والحلول الاقتصادية التي ستشكل أساساً للاتفاقات المستقبلية.

وفي لقاء منفصل، اجتمع مبعوث الكرملين كيريل دميتريف بكل من ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي ، لاستكشاف التسوية.