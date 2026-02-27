باراك والمالكي في بغداد: واشنطن ترسم "الخطوط الحمر" للولاية الثالثة

نقلت وكالة " " عن مصادر مطلعة أن المبعوث الأميركي توم باراك التقى، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، مرشح "الإطار التنسيقي" الشيعي لمنصب رئيس الوزراء.

يأتي هذا اللقاء في وقت حساس، حيث حذرت من أنها قد تعيد النظر في مستويات دعمها للعراق إذا ما تم اختيار المالكي مجدداً للمنصب، نظراً للتحفظات الأميركية السابقة على سياساته.



من جانبه، أكد المالكي في تصريحاته تمسكه بالترشح ورفضه القاطع للانسحاب رغم الأزمة الدبلوماسية مع إدارة الرئيس . وسعى المالكي إلى تقديم رسائل تطمين للجانب الأميركي، مؤكداً أن العلاقة مع واشنطن ضرورية لنهوض البلاد، ومشدداً على تبنيه لمطالب حصر السلاح بيد الدولة وبناء جيش موحد تحت قيادة مركزية.

كما تعهد المالكي بحماية البعثات الدبلوماسية، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تجاوز على السفارات داخل الأراضي .



