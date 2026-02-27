تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بريطانيا تسحب موظفيها مؤقتًا من إيران بسبب الوضع الأمني

Lebanon 24
27-02-2026 | 10:20
A-
A+

بريطانيا تسحب موظفيها مؤقتًا من إيران بسبب الوضع الأمني
بريطانيا تسحب موظفيها مؤقتًا من إيران بسبب الوضع الأمني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت السلطات البريطانية، الجمعة إنها سحبت موظفيها مؤقتا من  إيران بسبب الوضع الأمني، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، حذرت الصين مواطنيها من السفر إلى إيران، وحثت رعاياها هناك على المغادرة "في أقرب وقت ممكن" حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وجاء في منشور للسفارة عبر منصة "إكس"، أن القرار جاء "بسبب الوضع الأمني". 

من جهته، أكد مساعد عمليات القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد سيروس أمان ‌اللهي، أن القوات البرية على أتم الاستعداد للتصدي لأي تحرك من قبل العدو، مشددًا على أن الجاهزية الكاملة متوفرة في مجالات الطائرات المسيّرة والدفاع الجوي والقدرات الصاروخية بالاعتماد على الإمكانات المحلية.

وأوضح أمان ‌اللهي أن "القوات البرية، وبناءً على توجيهات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد الجيش، وضعت جميع قدراتها وإمكاناتها في حالة استعداد تام للدفاع عن البلاد، وفق الخطط المرسومة مسبقًا".

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
‏الحكومة البريطانية: سحب الموظفين البريطانيين مؤقتا من إيران
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: بريطانيا تسحب أفرادها من القواعد العسكرية في قطر
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطوط الجوية الكندية: تعليق الرحلات موقتا إلى مطار فالارتا الدولي في المكسيك بسبب الوضع الأمني
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: أميركا تسمح بمغادرة بعض موظفي سفارتها في إسرائيل مع عائلاتهم بسبب مخاطر أمنية
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24

هيئة الأركان

قائد الجيش

البريطاني

الإيراني

بريطانيا

من جهته

رويترز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:57 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:51 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-27
Lebanon24
11:34 | 2026-02-27
Lebanon24
10:52 | 2026-02-27
Lebanon24
10:48 | 2026-02-27
Lebanon24
10:15 | 2026-02-27
Lebanon24
10:06 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24