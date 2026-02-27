تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
9
o
طرابلس
11
o
صور
10
o
جبيل
11
o
صيدا
10
o
جونية
5
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
13
o
بشري
8
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بريطانيا تسحب موظفيها مؤقتًا من إيران بسبب الوضع الأمني
Lebanon 24
27-02-2026
|
10:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت السلطات
البريطانية
، الجمعة إنها سحبت موظفيها مؤقتا من
إيران
بسبب الوضع الأمني، وفق ما نقلت وكالة "
رويترز
".
وفي وقت سابق، حذرت
الصين
مواطنيها من السفر إلى إيران، وحثت رعاياها هناك على المغادرة "في أقرب وقت ممكن" حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وجاء في منشور للسفارة عبر منصة "إكس"، أن القرار جاء "بسبب الوضع الأمني".
من جهته
، أكد مساعد عمليات القوات البرية في الجيش
الإيراني
، العميد سيروس أمان اللهي، أن القوات البرية على أتم الاستعداد للتصدي لأي تحرك من قبل العدو، مشددًا على أن الجاهزية الكاملة متوفرة في مجالات الطائرات المسيّرة والدفاع الجوي والقدرات الصاروخية بالاعتماد على الإمكانات المحلية.
وأوضح أمان اللهي أن "القوات البرية، وبناءً على توجيهات
هيئة الأركان
العامة للقوات المسلحة وقائد الجيش، وضعت جميع قدراتها وإمكاناتها في حالة استعداد تام للدفاع عن البلاد، وفق الخطط المرسومة مسبقًا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكومة البريطانية: سحب الموظفين البريطانيين مؤقتا من إيران
Lebanon 24
الحكومة البريطانية: سحب الموظفين البريطانيين مؤقتا من إيران
27/02/2026 19:52:57
27/02/2026 19:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: بريطانيا تسحب أفرادها من القواعد العسكرية في قطر
Lebanon 24
رويترز: بريطانيا تسحب أفرادها من القواعد العسكرية في قطر
27/02/2026 19:52:57
27/02/2026 19:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطوط الجوية الكندية: تعليق الرحلات موقتا إلى مطار فالارتا الدولي في المكسيك بسبب الوضع الأمني
Lebanon 24
الخطوط الجوية الكندية: تعليق الرحلات موقتا إلى مطار فالارتا الدولي في المكسيك بسبب الوضع الأمني
27/02/2026 19:52:57
27/02/2026 19:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: أميركا تسمح بمغادرة بعض موظفي سفارتها في إسرائيل مع عائلاتهم بسبب مخاطر أمنية
Lebanon 24
رويترز: أميركا تسمح بمغادرة بعض موظفي سفارتها في إسرائيل مع عائلاتهم بسبب مخاطر أمنية
27/02/2026 19:52:57
27/02/2026 19:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة الأركان
قائد الجيش
البريطاني
الإيراني
بريطانيا
من جهته
رويترز
تابع
قد يعجبك أيضاً
"دور خفي".. قصة رجل يؤثر على ترامب في ملف إيران!
Lebanon 24
"دور خفي".. قصة رجل يؤثر على ترامب في ملف إيران!
12:00 | 2026-02-27
27/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"يورانيوم تحت الأرض".. تفاصيل تقرير سرّي عن إيران!
Lebanon 24
"يورانيوم تحت الأرض".. تفاصيل تقرير سرّي عن إيران!
11:34 | 2026-02-27
27/02/2026 11:34:21
Lebanon 24
Lebanon 24
المحكمة العليا الإسرائيلية تجمّد قرار حظر 37 منظمة أجنبية في غزة والضفة
Lebanon 24
المحكمة العليا الإسرائيلية تجمّد قرار حظر 37 منظمة أجنبية في غزة والضفة
10:52 | 2026-02-27
27/02/2026 10:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو إلى إسرائيل في هذا التاريخ... لبنان على طاولة المباحثات
Lebanon 24
روبيو إلى إسرائيل في هذا التاريخ... لبنان على طاولة المباحثات
10:48 | 2026-02-27
27/02/2026 10:48:36
Lebanon 24
Lebanon 24
باراك والمالكي في بغداد: واشنطن ترسم "الخطوط الحمر" للولاية الثالثة
Lebanon 24
باراك والمالكي في بغداد: واشنطن ترسم "الخطوط الحمر" للولاية الثالثة
10:15 | 2026-02-27
27/02/2026 10:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
04:00 | 2026-02-27
27/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني عيسى ينسحب من برنامج وهو منفعل: "ما فيي كمل ما بقى حدا يحكي".. شاهدوا ما حدث
Lebanon 24
طوني عيسى ينسحب من برنامج وهو منفعل: "ما فيي كمل ما بقى حدا يحكي".. شاهدوا ما حدث
12:57 | 2026-02-26
26/02/2026 12:57:36
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة صقيع تضرب لبنان.. المنخفض الجوي مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
موجة صقيع تضرب لبنان.. المنخفض الجوي مستمر حتى هذا الموعد
03:48 | 2026-02-27
27/02/2026 03:48:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إنقاذ عائلة... شاهدوا بالصور ما تسبّبت به الغارات الإسرائيليّة على البقاع
Lebanon 24
إنقاذ عائلة... شاهدوا بالصور ما تسبّبت به الغارات الإسرائيليّة على البقاع
14:51 | 2026-02-26
26/02/2026 02:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف سيطر صديق يحيى السنوار على غزة؟
Lebanon 24
كيف سيطر صديق يحيى السنوار على غزة؟
14:00 | 2026-02-26
26/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2026-02-27
"دور خفي".. قصة رجل يؤثر على ترامب في ملف إيران!
11:34 | 2026-02-27
"يورانيوم تحت الأرض".. تفاصيل تقرير سرّي عن إيران!
10:52 | 2026-02-27
المحكمة العليا الإسرائيلية تجمّد قرار حظر 37 منظمة أجنبية في غزة والضفة
10:48 | 2026-02-27
روبيو إلى إسرائيل في هذا التاريخ... لبنان على طاولة المباحثات
10:15 | 2026-02-27
باراك والمالكي في بغداد: واشنطن ترسم "الخطوط الحمر" للولاية الثالثة
10:06 | 2026-02-27
الكرملين يؤكد ترتيبات لمفاوضات ثلاثية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
27/02/2026 19:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
27/02/2026 19:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
27/02/2026 19:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24