بريطانيا تسحب موظفيها مؤقتًا من إيران بسبب الوضع الأمني

أعلنت السلطات ، الجمعة إنها سحبت موظفيها مؤقتا من بسبب الوضع الأمني، وفق ما نقلت وكالة " ".



وفي وقت سابق، حذرت مواطنيها من السفر إلى إيران، وحثت رعاياها هناك على المغادرة "في أقرب وقت ممكن" حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".



وجاء في منشور للسفارة عبر منصة "إكس"، أن القرار جاء "بسبب الوضع الأمني".



، أكد مساعد عمليات القوات البرية في الجيش ، العميد سيروس أمان ‌اللهي، أن القوات البرية على أتم الاستعداد للتصدي لأي تحرك من قبل العدو، مشددًا على أن الجاهزية الكاملة متوفرة في مجالات الطائرات المسيّرة والدفاع الجوي والقدرات الصاروخية بالاعتماد على الإمكانات المحلية.



وأوضح أمان ‌اللهي أن "القوات البرية، وبناءً على توجيهات العامة للقوات المسلحة وقائد الجيش، وضعت جميع قدراتها وإمكاناتها في حالة استعداد تام للدفاع عن البلاد، وفق الخطط المرسومة مسبقًا".







