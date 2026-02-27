تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
روبيو إلى إسرائيل في هذا التاريخ... لبنان على طاولة المباحثات
Lebanon 24
27-02-2026
|
10:48
أعلنت
وزارة الخارجية الأميركية
أن
وزير الخارجية
ماركو روبيو
سيسافر إلى
إسرائيل
في الفترة من 2 إلى 3 أذار، حيث سيبحث ملفات
إيران
ولبنان وغزة.
