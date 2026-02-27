تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
8
o
بيروت
6
o
طرابلس
7
o
صور
7
o
جبيل
9
o
صيدا
8
o
جونية
2
o
النبطية
0
o
زحلة
0
o
بعلبك
9
o
بشري
6
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
مسعد بولس يتحدث عن السودان: لضمان وقف دائم لإطلاق النار
Lebanon 24
27-02-2026
|
13:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، الجمعة، أن هناك "حاجة ملحة" لضمان وقف دائم لإطلاق النار في
السودان
.
وقال بولس، في تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "أجريتُ اتصالات مثمرة مع وزراء خارجية مصر والإمارات
العربية المتحدة
والمملكة
العربية السعودية
، في إطار جهودنا الدبلوماسية المتواصلة لتعزيز هدنة إنسانية في السودان".
وأضاف: "ناقشنا خلالها خطورة الأزمة الإنسانية، والمعاناة الهائلة التي يتكبدها المدنيون، والحاجة المُلحة لضمان وقف دائم لإطلاق النار".
وختم تغريدته بالقول: "أكدنا التزامنا المشترك بدعم جميع الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية، ودفع مسار مستدام نحو السلام والاستقرار".
ويشهد السودان منذ نيسان 2023 حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع أدت إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص ونزوح 11 مليون شخص فيما تسببت بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وأعلن مفوض
الأمم المتحدة
السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الخميس، أن عدد القتلى المدنيين في حرب السودان ازداد بأكثر من الضعف في 2025 مقارنة بالعام السابق، محذراً من أن آلاف القتلى الآخرين لم تُحدد هوياتهم أو ما زالوا في عداد مفقودين.
وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "هذه الحرب بشعة. إنها دموية وعبثية"، مُلقياً باللوم فيها على طرفي النزاع.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسعد بولس: أميركا مستمرة في استهداف الجهات المرتبطة بانتهاكات بالسودان
Lebanon 24
مسعد بولس: أميركا مستمرة في استهداف الجهات المرتبطة بانتهاكات بالسودان
28/02/2026 00:35:16
28/02/2026 00:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن بيان بريطاني وفرنسي وأمريكي وألماني ودول أخرى: نحث كافة الأطراف في شمال شرقي سوريا على الموافقة سريعا على وقف دائم لإطلاق النار
Lebanon 24
رويترز عن بيان بريطاني وفرنسي وأمريكي وألماني ودول أخرى: نحث كافة الأطراف في شمال شرقي سوريا على الموافقة سريعا على وقف دائم لإطلاق النار
28/02/2026 00:35:16
28/02/2026 00:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
غوتيريش: يجب وقف إطلاق النار في السودان "فورا"
Lebanon 24
غوتيريش: يجب وقف إطلاق النار في السودان "فورا"
28/02/2026 00:35:16
28/02/2026 00:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: ندعو إلى وقف إطلاق النار في السودان ودخول وكالات الإغاثة دون عراقيل
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: ندعو إلى وقف إطلاق النار في السودان ودخول وكالات الإغاثة دون عراقيل
28/02/2026 00:35:16
28/02/2026 00:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
المملكة العربية السعودية
الإمارات العربية المتحدة
العربية السعودية
العربية المتحدة
الأمم المتحدة
دبلوماسي
الإمارات
السعودية
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. هل سيساند "الحزب" إيران؟
Lebanon 24
بالفيديو.. هل سيساند "الحزب" إيران؟
17:29 | 2026-02-27
27/02/2026 05:29:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: إيران ترفض قول الحقيقة وهذا أمر مؤسف
Lebanon 24
ترامب: إيران ترفض قول الحقيقة وهذا أمر مؤسف
17:12 | 2026-02-27
27/02/2026 05:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
عُمان: إيران توافق على "صفر تخزين" للمواد المخصّبة
Lebanon 24
عُمان: إيران توافق على "صفر تخزين" للمواد المخصّبة
17:01 | 2026-02-27
27/02/2026 05:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية تحذّر مواطنيها مجدداً: غادروا إيران فوراً
Lebanon 24
الخارجية الأميركية تحذّر مواطنيها مجدداً: غادروا إيران فوراً
16:40 | 2026-02-27
27/02/2026 04:40:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"ساعات حاسمة".. مواجهة إيران تدخل "مرحلة حساسة"!
Lebanon 24
"ساعات حاسمة".. مواجهة إيران تدخل "مرحلة حساسة"!
16:30 | 2026-02-27
27/02/2026 04:30:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
04:00 | 2026-02-27
27/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة صقيع تضرب لبنان.. المنخفض الجوي مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
موجة صقيع تضرب لبنان.. المنخفض الجوي مستمر حتى هذا الموعد
03:48 | 2026-02-27
27/02/2026 03:48:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
Lebanon 24
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
12:38 | 2026-02-27
27/02/2026 12:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يكشفُ مواقع صواريخه.. تقريرٌ يسردُ ما قد يحصل
Lebanon 24
"حزب الله" قد يكشفُ مواقع صواريخه.. تقريرٌ يسردُ ما قد يحصل
11:00 | 2026-02-27
27/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تدهورت حالتها.. مي عز الدين تخضع لعملية جراحية وزوجها يطلب الدعاء لها (صورة)
Lebanon 24
تدهورت حالتها.. مي عز الدين تخضع لعملية جراحية وزوجها يطلب الدعاء لها (صورة)
02:50 | 2026-02-27
27/02/2026 02:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:29 | 2026-02-27
بالفيديو.. هل سيساند "الحزب" إيران؟
17:12 | 2026-02-27
ترامب: إيران ترفض قول الحقيقة وهذا أمر مؤسف
17:01 | 2026-02-27
عُمان: إيران توافق على "صفر تخزين" للمواد المخصّبة
16:40 | 2026-02-27
الخارجية الأميركية تحذّر مواطنيها مجدداً: غادروا إيران فوراً
16:30 | 2026-02-27
"ساعات حاسمة".. مواجهة إيران تدخل "مرحلة حساسة"!
16:19 | 2026-02-27
حادث كبير يهزّ ميلانو.. قتلى وجرحى إثر خروج "قطار" عن مساره
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
28/02/2026 00:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
28/02/2026 00:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
28/02/2026 00:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24