مسعد بولس يتحدث عن السودان: لضمان وقف دائم لإطلاق النار

أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، الجمعة، أن هناك "حاجة ملحة" لضمان وقف دائم لإطلاق النار في .





وقال بولس، في تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "أجريتُ اتصالات مثمرة مع وزراء خارجية مصر والإمارات والمملكة ، في إطار جهودنا الدبلوماسية المتواصلة لتعزيز هدنة إنسانية في السودان".



وأضاف: "ناقشنا خلالها خطورة الأزمة الإنسانية، والمعاناة الهائلة التي يتكبدها المدنيون، والحاجة المُلحة لضمان وقف دائم لإطلاق النار".





وختم تغريدته بالقول: "أكدنا التزامنا المشترك بدعم جميع الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية، ودفع مسار مستدام نحو السلام والاستقرار".





ويشهد السودان منذ نيسان 2023 حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع أدت إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص ونزوح 11 مليون شخص فيما تسببت بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.





وأعلن مفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الخميس، أن عدد القتلى المدنيين في حرب السودان ازداد بأكثر من الضعف في 2025 مقارنة بالعام السابق، محذراً من أن آلاف القتلى الآخرين لم تُحدد هوياتهم أو ما زالوا في عداد مفقودين.





وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "هذه الحرب بشعة. إنها دموية وعبثية"، مُلقياً باللوم فيها على طرفي النزاع.