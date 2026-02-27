ترامب بعد محادثات جنيف: أنا غير راضٍ عن إيران

أكد الرئيس الأميركي ، أنه من المتوقع إجراء المزيد من المحادثات بشأن ، مؤكدا: "أريد التوصل إلى اتفاق مع إيران".

وجاءت تصريحات للصحفيين قبيل مغادرته متوجها إلى تكساس.

وأضاف: "أنا غير راضٍ عن إيران، لكن من المنتظر عقد مزيد من المحادثات"، مشيرا إلى أنه لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن هذا الملف.

وشدد مجددا على أنه "لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي".

وردا على سؤال حول احتمال استخدام القوة العسكرية، قال: "لا أرغب في ذلك، لكن أحيانا يكون الأمر ضروريا".

الأميركي جيه دي فانس، قال لصحيفة " " إنه لا يرى أي احتمال لاندلاع حرب طويلة الأمد في إيران نتيجة ضربات محتملة يدرسها البيت الأبيض.

وأوضح فانس أنه لا يعلم القرار الذي سيتخذه ترامب بشأن إيران، لافتا إلى أن الخيارات قد تشمل تنفيذ ضربات عسكرية "لضمان عدم حصول سلاح نووي"، أو معالجة الملف عبر المسار الدبلوماسي.

وأضاف: "فكرة الانخراط في حرب بالشرق الأوسط لسنوات من دون أفق واضح، أمر مستبعد تماما"، مؤكدا أن الخيار الدبلوماسي هو المفضل، لكن ذلك يتوقف على ما ستقوم به إيران وما ستعلنه.