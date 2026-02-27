تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ترامب بعد محادثات جنيف: أنا غير راضٍ عن إيران

Lebanon 24
27-02-2026 | 13:26
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه من المتوقع إجراء المزيد من المحادثات بشأن إيران، مؤكدا: "أريد التوصل إلى اتفاق مع إيران".

وجاءت تصريحات ترامب للصحفيين قبيل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى تكساس.

وأضاف: "أنا غير راضٍ عن إيران، لكن من المنتظر عقد مزيد من المحادثات"، مشيرا إلى أنه لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن هذا الملف.

وشدد مجددا على أنه "لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي".

وردا على سؤال حول احتمال استخدام القوة العسكرية، قال: "لا أرغب في ذلك، لكن أحيانا يكون الأمر ضروريا".

 نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، قال لصحيفة "واشنطن بوست" إنه لا يرى أي احتمال لاندلاع حرب طويلة الأمد في إيران نتيجة ضربات محتملة يدرسها البيت الأبيض.

وأوضح فانس أنه لا يعلم القرار الذي سيتخذه ترامب بشأن إيران، لافتا إلى أن الخيارات قد تشمل تنفيذ ضربات عسكرية "لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي"، أو معالجة الملف عبر المسار الدبلوماسي.

وأضاف: "فكرة الانخراط في حرب بالشرق الأوسط لسنوات من دون أفق واضح، أمر مستبعد تماما"، مؤكدا أن الخيار الدبلوماسي هو المفضل، لكن ذلك يتوقف على ما ستقوم به إيران وما ستعلنه.

