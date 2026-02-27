تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بيل كلينتون ينفي معرفته بجرائم جيفري إبستين أمام الكونغرس

Lebanon 24
27-02-2026 | 13:45
بيل كلينتون ينفي معرفته بجرائم جيفري إبستين أمام الكونغرس
نفى الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، اليوم الجمعة، أمام الكونغرس معرفته بجرائم جيفري إبستين، وانتقد إقحام زوجته في التحقيقات، مؤكداً استعداده للتعاون رغم مرور عقدين على الوقائع. بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب التي يقودها الجمهوريون، والتي تحقق في علاقاته بإبستين، إنه "لم يرَ شيئًا" و"لم يفعل شيئًا خاطئًا".

وانتقد كلينتون اللجنة بشدة لإجبارها زوجته، وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، على الإدلاء بشهادتها في اليوم السابق لمدة 6 ساعات.

وقال في بيانه أمام اللجنة، الذي نشره على منصة "إكس"، "بصفتي شخصًا نشأ في منزل يعاني من العنف المنزلي، لم أكن لأركب طائرته لو كان لدي أي فكرة عما كان يفعله فحسب، بل كنت سأسلمه بنفسي وأقود المطالبة بالعدالة لجرائمه".

ويُستجوب الرئيس السابق في جلسة مغلقة بعد يوم واحد من استجواب اللجنة لزوجته، وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، لمدة 6 ساعات تقريبًا حول ما كانت تعرفه عن إبستين وشريكته في المؤامرة غيسلين ماكسويل.

وبينما أقر بمعرفته وإسرافه مع إبستين، قال إن زوجته "لا علاقة لها بجيفري إبستين" و"لا تتذكر حتى أنها قابلته".

وكتب قائلاً: "سواء استدعيت 10 أشخاص أو 10000، فإن إدراجها لم يكن صحيحاً ببساطة".

واختتم بيانه قائلاً: "بما أنني أقسم اليمين، فلن أدّعي زوراً أنني أتطلع إلى أسئلتكم. لكني مستعد للإجابة عنها بأفضل ما أستطيع، بما يتوافق مع الحقائق كما أعرفها: سواء كانت مشروعة أو منطقية أو حتى غريبة".

وصرحت هيلاري كلينتون بأنها لا تتذكر لقاءها بإبستين قط، لكن بيل كلينتون أقر بأنه سافر على متن طائرته عامي 2002 و2003 أثناء سفره دوليًا لصالح مؤسسة كلينتون.

وذكر بيل كلينتون في إفادته أن إبستين "عرض عليّ طائرة كبيرة بما يكفي لاستيعابي أنا وفريقي وفريق الحماية التابع لجهاز الخدمة السرية الأمريكية، وذلك لدعم زيارتنا لأعمال المؤسسة الخيرية".

وبيل كلينتون هو أول رئيس حالي أو سابق يدلي بشهادته أمام أعضاء الكونغرس منذ أكثر من 40 عاماً.

وصرحت النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا من ولاية فلوريدا للصحفيين وسط استمرار استجواب بيل كلينتون بأن الرئيس السابق يتعاون.

وقالت لونا: "الرئيس كلينتون متعاون ويجيب عن جميع أسئلتنا".

يجيب كلينتون عن أسئلة المشرعين في تحقيق لجنة الرقابة بمجلس النواب بشأن جيفري إبستين، لكنه قال بالفعل "لا أتذكر" لبعضهم على الأقل، وفقًا لمصدر مطلع على الشهادة.

وأشار الرئيس السابق في بيانه الافتتاحي إلى أنه قد لا يتذكر بعض المعلومات نظراً لأن تفاعلاته مع إبستين كانت قبل 20 عاماً على الأقل.
