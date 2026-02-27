تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عُمان: إيران توافق على "صفر تخزين" للمواد المخصّبة

Lebanon 24
27-02-2026 | 17:01
عُمان: إيران توافق على صفر تخزين للمواد المخصّبة
عُمان: إيران توافق على صفر تخزين للمواد المخصّبة photos 0
أعلن وزير الخارجية العُماني بدر البو سعيدي، أن طهران وافقت على التخلي عن مخزونها من المواد المخصّبة، عبر اعتماد سياسة "صفر تخزين".

وقال إن إيران أبدت استعدادها للسماح لـالوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقّق الكامل من برنامجها النووي، في خطوة قد تمهّد لتقدم إضافي في مسار المفاوضات الجارية بين الجانبين.

وأضاف البوسعيدي لبرنامج "face the nation": "أعتقد أن الإنجاز الأهم على الإطلاق هو الاتفاق على ألا تمتلك إيران أبداً أي مواد نووية يمكنها صنع قنبلة. أرى أن هذا إنجاز ضخم، وهو أمر لم يكن موجوداً في الاتفاق القديم الذي تم التفاوض عليه إبان عهد الرئيس أوباما. هذا شيء جديد تماماً؛ فهو يجعل الجدل حول عملية التخصيب أقل أهمية، لأننا نتحدث الآن عن 'صفر تراكم' للمخزون، وهذا أمر غاية في الأهمية."

وأشار الى أن التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط بات وشيكاً، وأنه يمكن بعد ذلك الانتهاء من التفاصيل الفنية في غضون "دورة زمنية مدتها ثلاثة أشهر تقريباً".

وذكر أنه خلال 90 يوماً، سيتمكن المفاوضون من معالجة ملفات المخزونات، وعمليات التحقق، والضوابط اللازمة، بالإضافة إلى آلية الوصول إلى تلك المواقع.

وفي سؤال عمّا إذا كانت جميع المواد المخصّبة ستُشحن إلى مكان آخر، وليس إلى روسيا، أجاب: "لا، المخزونات الحالية لا تزال موجودة. هناك اتفاق على أن هذه المخزونات سيتم خفض نسبة تخصيبها إلى أدنى مستوى ممكن، أي إلى مستوى محايد أو طبيعي، ومن ثم تحويلها إلى وقود، على أن يكون هذا الوقود غير قابل للتخصيب مجددا". 

مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن القومي الإيراني: المواد النووية المخصبة لن تنقل لأي دولة
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 03:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: اليورانيوم المخصب "يجب أن ينقل خارج إيران"
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 03:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية العماني: إيران وافقت على عدم الاحتفاظ بأي مخزون من اليورانيوم المخصّب
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 03:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا فتحات أنفاق لتخزين وسائل قتالية تابعة لـ"حزب الله" بجنوب ⁧‫لبنان
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 03:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
17:29 | 2026-02-27
Lebanon24
17:12 | 2026-02-27
Lebanon24
16:40 | 2026-02-27
Lebanon24
16:30 | 2026-02-27
Lebanon24
16:19 | 2026-02-27
Lebanon24
16:18 | 2026-02-27
