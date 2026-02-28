أجهزة لاسلكية سُلمت لـوزراء قبل ضرب إيران.. صحيفة إسرائيلية تكشف

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، اليوم السبت، تفاصيل حصلت قبيل شن الهجمات الإسرائيلية - الأميركية المشتركة على هذا الصباح.





وقالت الصحيفة في تقرير ترجمهُ "لبنان24" إنّه قبيل بدء "الضربة الاستباقية على إيران"، تسلّم كبار الوزراء في ، أمس الجمعة، هواتف لاسلكية، فيما طُلب منهم إبقاء تلك الأجهزة بجانبهم خلال يوم السبت تحسباً لأي طارئ أو اتصال هاتفي.





كذلك، طُلب من الوزراء في إسرائيل الامتناع عن إجراء مقابلات أو التعليق على الشأن .





وإثر بدء الهجمات، صرح يسرائيل كاتس قائلاً: "شنت دولة إسرائيل ضربة استباقية ضد إيران لإزالة أي تهديدات تواجهها. ونتيجة لذلك، من المتوقع وقوع هجوم صاروخي وهجوم بطائرات مسيرة على دولة إسرائيل وسكانها المدنيين في القريب".





إلى ذلك، وقع كاتس أمراً خاصاً يقضي بفرض حالة طوارئ خاصة على الداخلية في كل أنحاء أراضي إسرائيل، مُؤكداً "وجوب الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية والسلطات، والحفاظ على المناطق المحمية".





أيضاً، أعلنت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، في أعقاب التطورات الأمنية، أنها أمرت بإغلاق المجال الجوي أمام الرحلات المدنية، وقالت: "سلامة وأمن المسافرين على رأس أولوياتنا. ونطلب من الجمهور عدم التوجه إلى المطارات حتى إشعار آخر. كذلك، نطلب من المسافرين في الخارج مراجعة وشركات الطيران لمعرفة مواعيد الرحلات عند إعادة فتح المجال الجوي".

