Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
خاص

"أجهزة لاسلكية" سُلمت لـ"وزراء" قبل ضرب إيران.. صحيفة إسرائيلية تكشف

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-02-2026 | 03:07
أجهزة لاسلكية سُلمت لـوزراء قبل ضرب إيران.. صحيفة إسرائيلية تكشف
أجهزة لاسلكية سُلمت لـوزراء قبل ضرب إيران.. صحيفة إسرائيلية تكشف photos 0
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، تفاصيل حصلت في إسرائيل قبيل شن الهجمات الإسرائيلية - الأميركية المشتركة على إيران هذا الصباح.


وقالت الصحيفة في تقرير ترجمهُ "لبنان24" إنّه قبيل بدء "الضربة الاستباقية على إيران"، تسلّم كبار الوزراء في إسرائيل، أمس الجمعة، هواتف لاسلكية، فيما طُلب منهم إبقاء تلك الأجهزة بجانبهم خلال يوم السبت تحسباً لأي طارئ أو اتصال هاتفي.


كذلك، طُلب من الوزراء في إسرائيل الامتناع عن إجراء مقابلات أو التعليق على الشأن الإيراني


وإثر بدء الهجمات، صرح وزير الدفاع يسرائيل كاتس قائلاً: "شنت دولة إسرائيل ضربة استباقية ضد إيران لإزالة أي تهديدات تواجهها. ونتيجة لذلك، من المتوقع وقوع هجوم صاروخي وهجوم بطائرات مسيرة على دولة إسرائيل وسكانها المدنيين في المستقبل القريب".


إلى ذلك، وقع كاتس أمراً خاصاً يقضي بفرض حالة طوارئ خاصة على الجبهة الداخلية في كل أنحاء أراضي إسرائيل، مُؤكداً "وجوب الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية والسلطات، والحفاظ على المناطق المحمية".


أيضاً، أعلنت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، في أعقاب التطورات الأمنية، أنها أمرت بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي أمام الرحلات المدنية، وقالت: "سلامة وأمن المسافرين على رأس أولوياتنا. ونطلب من الجمهور عدم التوجه إلى المطارات حتى إشعار آخر. كذلك، نطلب من المسافرين في الخارج مراجعة وسائل الإعلام وشركات الطيران لمعرفة مواعيد الرحلات عند إعادة فتح المجال الجوي".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
