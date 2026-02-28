إسرائيل حاولت "اغتيال خامنئي".. مصير غامض وحديث عن مقتل رئيس إيران

تحدثت تقارير إسرائيلية، اليوم السبت، عن أن الضربة - الأميركية التي نُفذت على صباحاً، شملت تنفيذ عمليات اغتيال طالت قيادات إيرانية.





ويقدر مسؤولون إسرائيليّون أن الاغتيالات التي حصلت "حققت نجاحاً كبيراً"، لكن من دون حسم ذلك.





في الوقت نفسه، يقول الصحافي يارون أفراهام إن من "بين الضحايا قادة كبار والرئيس مسعود بزشكيان"، مشيراً إلى أنَّ " راضية عن نتائج الهجمات".

بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنَّ "علي شمخاني مستشار المرشد الأعلى كان من بين المستهدفين ضمن الاغتيالات".





من ناحيتها، قالت وكالة "آكسيوس" نقلاً عن مصدر إسرائيلي قوله إنَّ "إسرائيل حاولت في الضربة الافتتاحية للهجوم على إيران، على المُرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي والرئيس الإيراني".





وفي وقتٍ سابق، اليوم، نقلت وكالة " " عن مسؤول إيراني قوله، اليوم السبت، إن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي لم يكن في لحظة شنّ إسرائيل هجمات جوية على العاصمة هذا الصباح.





وذكرت الوكالة نقلاً عن المسؤول أنه جرى نقل خامنئي إلى مكانٍ آمن.





في الوقت نفسه، اشارت تقارير أخرى نقلاً عن مصادر إيرانية إلى أنَّ بزشكيان بخير وبصحة جيدة.