Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

إسرائيل حاولت "اغتيال خامنئي".. مصير غامض وحديث عن مقتل رئيس إيران

Lebanon 24
28-02-2026 | 05:10
إسرائيل حاولت اغتيال خامنئي.. مصير غامض وحديث عن مقتل رئيس إيران
تحدثت تقارير إسرائيلية، اليوم السبت، عن أن الضربة الإسرائيلية - الأميركية التي نُفذت على إيران صباحاً، شملت تنفيذ عمليات اغتيال طالت قيادات إيرانية.


ويقدر مسؤولون إسرائيليّون أن الاغتيالات التي حصلت "حققت نجاحاً كبيراً"، لكن من دون حسم ذلك.


في الوقت نفسه، يقول الصحافي الإسرائيلي يارون أفراهام إن من "بين الضحايا قادة كبار والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان"، مشيراً إلى أنَّ "إسرائيل راضية عن نتائج الهجمات".
 
 
بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنَّ "علي شمخاني مستشار المرشد الأعلى كان من بين المستهدفين ضمن الاغتيالات".


من ناحيتها، قالت وكالة "آكسيوس" نقلاً عن مصدر إسرائيلي قوله إنَّ "إسرائيل حاولت في الضربة الافتتاحية للهجوم على إيران، القضاء على المُرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي والرئيس الإيراني".


وفي وقتٍ سابق، اليوم، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني قوله، اليوم السبت، إن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي لم يكن في طهران لحظة شنّ إسرائيل هجمات جوية على العاصمة الإيرانية هذا الصباح.


وذكرت الوكالة نقلاً عن المسؤول أنه جرى نقل خامنئي إلى مكانٍ آمن.


في الوقت نفسه، اشارت تقارير أخرى نقلاً عن مصادر إيرانية إلى أنَّ بزشكيان بخير وبصحة جيدة.
 
 
مع هذا، قالت وكالة "رويترز" إنَّ مسؤولاً إيرانياً رفض التعليق لدى سؤاله حول ما إذا كان تمَّ استهداف خامنئي أو الرئيس الإيراني خلال الضربات على إيران، السبت.





عن مصير خامنئي واغتياله.. ماذا أعلن تقريرٌ إسرائيلي؟
القناة 12: محاولة اغتيال المرشد خامنئي حدثت في طهران
واشنطن غير مستعجلة لحسم الملف اللبناني ومصير "الميكانيزم" رهن البتّ بملف إيران!
خامنئي: الفتنة الأخيرة "محاولة انقلاب" صهيو-أميركية أحبطها الشعب الإيراني
