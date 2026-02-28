"خطاب السبت".. ترامب يطلق "مرحلة خطيرة" في المواجهة مع إيران!

اعتبرت صحيفة " تايمز" أن خطاب الرئيس الأميركي ، الذي أعلن فيه بدء الهجوم على اليوم السبت، جاء محملاً بـ"أبعاد خطيرة"، إذ شكّل تهديداً مباشراً لنظام المرشد الأعلى علي خامنئي، على عكس الهجمات التي وقعت في حزيران الماضي والتي اقتصرت على المشروع .



وذكرت الصحيفة أن دعوة لقوات للاستسلام، مع وعده بمنحهم حصانة كاملة، أضافت عنصراً جديداً وغير مألوف إلى خطابه.



وبما أن الحملة الحالية تعتمد في الغالب على العمليات الجوية، فإن فكرة الاستسلام أو منح الحصانة لا يمكن تنفيذها، وهو ما فسّرت الصحيفة بأنه يهدف إلى "زرع الشك داخل صفوف الحرس الثوري حول مدى استقرار الحكومة".



كما أوضحت الصحيفة أن أهداف ترامب الحربية تختلف عن تلك التي كانت في يونيو الماضي، حين اقتصرت الضربات على المنشآت النووية المدفونة بعيداً عن المناطق السكنية.



أما المواقع التي يبدو أنها استُهدفت اليوم، فهي تقع في قلب المدن ومقار قيادتها، والهدف كما وصفه ترامب مختلف تماماً، وهو على القيادة وإفساح المجال لثورة.



وحذّرت الصحيفة الأميركية من أن "خطوة ترامب محفوفة بالمخاطر، إذ يكاد ينعدم وجود أمثلة ناجحة في التاريخ الحديث لتغيير الأنظمة عبر حملة جوية".



لكن مسؤولي الإدارة، بمن فيهم جيه دي فانس، أوضحوا أنهم يتصورون حملة سريعة من دون وجود قوات أميركية على الأرض.



وكان ترامب قال في وقت مبكر من صباح السبت إن شنّت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" ضد إيران في محاولة لتدمير جيش البلاد، والقضاء على برنامجها النووي، وإحداث تغيير في الحكومة.



وفي مقطع فيديو مدته ثماني دقائق نُشر على منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب: "هدفنا هو الدفاع عن الشعب الأميركي من خلال القضاء على التهديدات الوشيكة من النظام ".



ووصف ترامب النظام الإيراني بأنه "جماعة شريرة من أشخاص قساة وفظيعين للغاية"، وأضاف أن "أنشطته التهديدية تعرّض الولايات المتحدة وقواتنا وقواعدنا في الخارج وحلفاءنا في جميع أنحاء العالم للخطر بشكل مباشر". (آرم نيوز)

