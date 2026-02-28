تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"خطاب السبت".. ترامب يطلق "مرحلة خطيرة" في المواجهة مع إيران!

Lebanon 24
28-02-2026 | 10:00
A-
A+
خطاب السبت.. ترامب يطلق مرحلة خطيرة في المواجهة مع إيران!
خطاب السبت.. ترامب يطلق مرحلة خطيرة في المواجهة مع إيران! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعلن فيه بدء الهجوم على إيران اليوم السبت، جاء محملاً بـ"أبعاد خطيرة"، إذ شكّل تهديداً مباشراً لنظام المرشد الأعلى علي خامنئي، على عكس الهجمات التي وقعت في حزيران الماضي والتي اقتصرت على المشروع النووي.

وذكرت الصحيفة أن دعوة ترامب لقوات الحرس الثوري الإيراني للاستسلام، مع وعده بمنحهم حصانة كاملة، أضافت عنصراً جديداً وغير مألوف إلى خطابه.

وبما أن الحملة الحالية تعتمد في الغالب على العمليات الجوية، فإن فكرة الاستسلام أو منح الحصانة لا يمكن تنفيذها، وهو ما فسّرت الصحيفة بأنه يهدف إلى "زرع الشك داخل صفوف الحرس الثوري حول مدى استقرار الحكومة".

كما أوضحت الصحيفة أن أهداف ترامب الحربية تختلف عن تلك التي كانت في يونيو الماضي، حين اقتصرت الضربات على المنشآت النووية المدفونة بعيداً عن المناطق السكنية.

أما المواقع التي يبدو أنها استُهدفت اليوم، فهي تقع في قلب المدن الإيرانية ومقار قيادتها، والهدف كما وصفه ترامب مختلف تماماً، وهو القضاء على القيادة وإفساح المجال لثورة.

 وحذّرت الصحيفة الأميركية من أن "خطوة ترامب محفوفة بالمخاطر، إذ يكاد ينعدم وجود أمثلة ناجحة في التاريخ الحديث لتغيير الأنظمة عبر حملة جوية".

لكن مسؤولي الإدارة، بمن فيهم نائب الرئيس جيه دي فانس، أوضحوا أنهم يتصورون حملة سريعة من دون وجود قوات أميركية على الأرض.

وكان ترامب قال في وقت مبكر من صباح السبت إن الولايات المتحدة شنّت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" ضد إيران في محاولة لتدمير جيش البلاد، والقضاء على برنامجها النووي، وإحداث تغيير في الحكومة.

وفي مقطع فيديو مدته ثماني دقائق نُشر على منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب: "هدفنا هو الدفاع عن الشعب الأميركي من خلال القضاء على التهديدات الوشيكة من النظام الإيراني".

ووصف ترامب النظام الإيراني بأنه "جماعة شريرة من أشخاص قساة وفظيعين للغاية"، وأضاف أن "أنشطته التهديدية تعرّض الولايات المتحدة وقواتنا وقواعدنا في الخارج وحلفاءنا في جميع أنحاء العالم للخطر بشكل مباشر". (آرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق مع إيران فسننتقل إلى "المرحلة الثانية"
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 18:51:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيران يصف تهديد ترامب بالتدخل دعما للمتظاهرين بأنه "متهور" و"خطير"
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 18:51:30 Lebanon 24 Lebanon 24
إتصالات رئاسية لتحييد "حزب الله" من المواجهة مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 18:51:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"ساعات حاسمة".. مواجهة إيران تدخل "مرحلة حساسة"!
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 18:51:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الحرس الثوري الإيراني

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

نائب الرئيس

الإيرانية

الإيراني

نيويورك

بات على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:38 | 2026-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:37 | 2026-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:19 | 2026-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:18 | 2026-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:38 | 2026-02-28
Lebanon24
11:37 | 2026-02-28
Lebanon24
11:30 | 2026-02-28
Lebanon24
11:19 | 2026-02-28
Lebanon24
11:18 | 2026-02-28
Lebanon24
11:08 | 2026-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24