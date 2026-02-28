مصر تحذر من اتساع الحرب.. قلق بالغ ودعوة للحلول السياسية

أعربت مصر السبت عن "بالغ القلق" إزاء التصعيد العسكري الخطير في المنطقة وما يحمله من مخاطر توسيع رقعة الصراع.



وحذرت في بيان من أن تؤدي حرب وإسرائيل على إلى "انزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة" معتبرة أن لذلك "تداعيات كارثية" على الأمن والاستقرار والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.



وجددت مصر التأكيد على "الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية" مشددة على أن "الحلول العسكرية لن تفضي سوى إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء" وأن ضمان الأمن والاستقرار يرتبط بالالتزام بخيار "الدبلوماسية والحوار".



كما دانت مصر بشدة "استهداف إيران وحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها" بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، محذرة من "مخاطر جسيمة" تهدد أمن واستقرار والمنطقة.



وشدد البيان على ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ "حسن الجوار" والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية تفادياً لتوسيع نطاق الصراع والانزلاق إلى دوامة تصعيد يصعب احتواؤها. (سكاي نيوز)

