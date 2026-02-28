3 منشآت عسكرية في إيران تتعرض لهجوم... هل سُجّلت إصابات؟

أعلن التلفزيون اليوم السبت تعرض ثلاث منشآت عسكرية في محافظة أصفهان لهجوم، دون تسجيل أي إصابات بشرية حتى الآن.



وأكد التلفزيون الإيراني أن "3 منشآت عسكرية في أصفهان تعرضت لهجوم"، مشيرا إلى أن الأنباء حول استهداف مقر الإذاعة والتلفزيون في أصفهان غير صحيحة.



وفي مدينة تبريز ، تم تسجيل انفجارات متتالية استهدفت "قاعدة جوية، ومطار المدينة، وثكنة الدفاع الجوي غرب تبريز، ومقر "عاشورا".



وبدأت وإسرائيل السبت شنّ ضربات على إيران، بعد مفاوضات غير مثمرة بين وطهران بشأن البرنامج والصواريخ الباليستية.





