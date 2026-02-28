بحثا الاعتداءات الإيرانية.. رئيس الإمارات يتلقى اتصالاً من ولي العهد السعودي

تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ زايد آل اتصالاً هاتفياً من ولي السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلاله "التطورات في المنطقة والاعتداءات السافرة التي استهدفت أراضي دولة وعدداً من الدول الشقيقة" وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".





وأعرب ولي العهد السعودي عن "استنكار للاعتداءات وتضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات ووضع جميع إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات.





من جانبه عبر الرئيس الإماراتي عن "شكره وتقديره لموقف الشقيقة وتضامنها الأخوي ودعمها دولة الإمارات".





وحذر محمد بن زايد ومحمد بن سلمان "من العواقب الوخيمة لاستمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي من خلال مثل هذه الاعتداءات" مشددين على أن "هذه الأعمال تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة ويقوض استقرارها".





ودعا الجانبان إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية من أجل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

