تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
12
o
طرابلس
13
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
9
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
14
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بحثا الاعتداءات الإيرانية.. رئيس الإمارات يتلقى اتصالاً من ولي العهد السعودي
Lebanon 24
28-02-2026
|
08:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ
محمد بن
زايد آل
نهيان
اتصالاً هاتفياً من ولي
العهد
السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلاله "التطورات في المنطقة والاعتداءات
الإيرانية
السافرة التي استهدفت أراضي دولة
الإمارات
وعدداً من الدول الشقيقة" وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".
وأعرب ولي العهد السعودي عن "استنكار
المملكة
للاعتداءات وتضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات ووضع جميع إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات.
من جانبه عبر الرئيس الإماراتي عن "شكره وتقديره لموقف
المملكة العربية السعودية
الشقيقة وتضامنها الأخوي ودعمها دولة الإمارات".
وحذر محمد بن زايد ومحمد بن سلمان "من العواقب الوخيمة لاستمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي من خلال مثل هذه الاعتداءات" مشددين على أن "هذه الأعمال تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة ويقوض استقرارها".
ودعا الجانبان إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية من أجل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا من الرئيس السوري لبحث العلاقات بين البلدين
Lebanon 24
ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا من الرئيس السوري لبحث العلاقات بين البلدين
28/02/2026 18:51:55
28/02/2026 18:51:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ولي العهد السعوي يتلقى اتصالا من الرئيس التركي ويبحث معه الوضع الإقليمي والدولي
Lebanon 24
ولي العهد السعوي يتلقى اتصالا من الرئيس التركي ويبحث معه الوضع الإقليمي والدولي
28/02/2026 18:51:55
28/02/2026 18:51:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني في اتصال مع ولي العهد السعودي: أميركا واسرائيل تدخلتا بشكل مباشر بدعم مثيري الشغب
Lebanon 24
الرئيس الإيراني في اتصال مع ولي العهد السعودي: أميركا واسرائيل تدخلتا بشكل مباشر بدعم مثيري الشغب
28/02/2026 18:51:55
28/02/2026 18:51:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان هاتفياً تعزيز التعاون بين البلدين
Lebanon 24
ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان هاتفياً تعزيز التعاون بين البلدين
28/02/2026 18:51:55
28/02/2026 18:51:55
Lebanon 24
Lebanon 24
المملكة العربية السعودية
العربية السعودية
الإيرانية
دبلوماسي
الإيراني
الإمارات
السعودية
المملكة
تابع
قد يعجبك أيضاً
إيران تحت النار بضربات إسرائيلية أميركية والردّ يشتعل في الخليج.. اعتراف بخسارة "قادة" وتوعّد بالانتقام
Lebanon 24
إيران تحت النار بضربات إسرائيلية أميركية والردّ يشتعل في الخليج.. اعتراف بخسارة "قادة" وتوعّد بالانتقام
09:38 | 2026-02-28
28/02/2026 09:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي يتصل برئيس الإمارات: ندين اعتداءات إيران على العرب
Lebanon 24
السيسي يتصل برئيس الإمارات: ندين اعتداءات إيران على العرب
11:37 | 2026-02-28
28/02/2026 11:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السورية: ندين بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة دول عربية
Lebanon 24
الخارجية السورية: ندين بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة دول عربية
11:30 | 2026-02-28
28/02/2026 11:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
11:19 | 2026-02-28
28/02/2026 11:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط الحرب.. إليكم آخر أسعار الذهب والفضة
Lebanon 24
وسط الحرب.. إليكم آخر أسعار الذهب والفضة
11:18 | 2026-02-28
28/02/2026 11:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
Lebanon 24
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
12:38 | 2026-02-27
27/02/2026 12:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"دور خفي".. قصة رجل يؤثر على ترامب في ملف إيران!
Lebanon 24
"دور خفي".. قصة رجل يؤثر على ترامب في ملف إيران!
12:00 | 2026-02-27
27/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
09:07 | 2026-02-28
28/02/2026 09:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
02:25 | 2026-02-28
28/02/2026 02:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
14:07 | 2026-02-27
27/02/2026 02:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:38 | 2026-02-28
إيران تحت النار بضربات إسرائيلية أميركية والردّ يشتعل في الخليج.. اعتراف بخسارة "قادة" وتوعّد بالانتقام
11:37 | 2026-02-28
السيسي يتصل برئيس الإمارات: ندين اعتداءات إيران على العرب
11:30 | 2026-02-28
الخارجية السورية: ندين بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة دول عربية
11:19 | 2026-02-28
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
11:18 | 2026-02-28
وسط الحرب.. إليكم آخر أسعار الذهب والفضة
11:08 | 2026-02-28
من "درع يهودا" إلى "زئير الأسد".. لماذا استبدل نتنياهو اسم "عملية إيران"؟
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
28/02/2026 18:51:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
28/02/2026 18:51:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
28/02/2026 18:51:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24