Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بحثا الاعتداءات الإيرانية.. رئيس الإمارات يتلقى اتصالاً من ولي العهد السعودي

Lebanon 24
28-02-2026 | 08:40
بحثا الاعتداءات الإيرانية.. رئيس الإمارات يتلقى اتصالاً من ولي العهد السعودي
تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلاله "التطورات في المنطقة والاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة" وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".


وأعرب ولي العهد السعودي عن "استنكار المملكة للاعتداءات وتضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات ووضع جميع إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات.


من جانبه عبر الرئيس الإماراتي عن "شكره وتقديره لموقف المملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها الأخوي ودعمها دولة الإمارات".


وحذر محمد بن زايد ومحمد بن سلمان "من العواقب الوخيمة لاستمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي من خلال مثل هذه الاعتداءات" مشددين على أن "هذه الأعمال تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة ويقوض استقرارها".


ودعا الجانبان إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية من أجل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. 
