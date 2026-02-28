تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

عن بديل خامنئي.. ماذا توقعت المخابرات الأميركية؟

Lebanon 24
28-02-2026 | 12:36
عن بديل خامنئي.. ماذا توقعت المخابرات الأميركية؟
نشرت وكالة "رويترز" تقريراً جديداً قالت فيه إنّ المخابرات الأميركية المركزية تتوقع استبدال المرشد الإيراني الأعلى على خامنئي بمُتشددين من الحرس الثوري الإيراني، وذلك في حال قُتل إثر الضربات الأميركية -  الإسرائيلية التي تعرضت لها إيران، اليوم السبت.
 

وتناولت التقييمات، التي أُعدت على مدى الأسبوعين الماضيين، بشكل عام ما يمكن أن يحدث في إيران في أعقاب أي تدخل أميركي، ومدى إمكانية أن تؤدي عملية عسكرية إلى تغيير النظام في إيران وهو هدف مُعلن الآن لواشنطن.
 

وفي السياق، قال مصدران لوكالة "رويترز" إن تقارير وكالات المخابرات لم تجزم بأي سيناريو على وجه اليقين.
 

وعلى مدى أسابيع، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنَّ الولايات المتحدة مهتمة برؤية تغيير للنظام في إيران، لكنه لم يقدّم أي تفاصيل عن تصور واشنطن بشأن من يمكنه قيادة البلاد.
 

وفي خطاب مصوّر صباح اليوم السبت، وصف ترامب طهران بأنها "نظام إرهابي"، وشجع الشعب الإيراني على تولي زمام الحكم، قائلاً إن الهجمات العسكرية الأمريكية ستهيئ المجال لهم للتحرك.
 
 
ومنذ صباح السبت، نفذت إسرائيل والولايات المتحدة غارات جوية على إيران، مما أدخل الشرق الأوسط في صراع جديد قال ترامب إنه سينهي تهديداً أمنياً لواشنطن ويمنح الإيرانيين فرصة للإطاحة بحكامهم.
 

 ووصفت طهران الهجمات بأنها غير مبررة وغير قانونية، وردت بإطلاق صواريخ على إسرائيل وعلى عدد من الدول الحليفة للولايات المتحدة في منطقة الخليج والتي تستضيف قواعد أميركية.
 
 
أما إيران، فعمدت إلى الرد عبر قصف إسرائيل والعديد من دول الخليج العربي، متعهدة بردّ أقوى.
 
 
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن إبراهيم جباري وهو قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني قوله إن طهران لم تستخدم حتى الآن سوى "صواريخ خردة" وإنها ستكشف قريباً عن أسلحة جديدة كلياً.
 
 
 
 
 
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

صباح اليوم

الإسرائيلي

الإيراني

إسرائيل

