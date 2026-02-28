عن بديل خامنئي.. ماذا توقعت المخابرات الأميركية؟

نشرت وكالة " " تقريراً جديداً قالت فيه إنّ المخابرات الأميركية المركزية تتوقع استبدال المرشد الأعلى على خامنئي بمُتشددين من الحرس الثوري الإيراني، وذلك في حال قُتل إثر الضربات الأميركية - التي تعرضت لها ، اليوم السبت.



وتناولت التقييمات، التي أُعدت على مدى الأسبوعين الماضيين، بشكل عام ما يمكن أن يحدث في إيران في أعقاب أي تدخل أميركي، ومدى إمكانية أن تؤدي عملية عسكرية إلى تغيير النظام في إيران وهو هدف مُعلن الآن لواشنطن.



وفي السياق، قال مصدران لوكالة "رويترز" إن تقارير وكالات المخابرات لم تجزم بأي سيناريو على وجه اليقين.



وعلى مدى أسابيع، أشار الرئيس الأميركي إلى أنَّ مهتمة برؤية تغيير للنظام في إيران، لكنه لم يقدّم أي تفاصيل عن تصور بشأن من يمكنه قيادة البلاد.



وفي خطاب مصوّر السبت، وصف بأنها "نظام إرهابي"، وشجع الشعب الإيراني على تولي زمام الحكم، قائلاً إن الهجمات العسكرية الأمريكية ستهيئ المجال لهم للتحرك.

ومنذ صباح السبت، نفذت والولايات المتحدة غارات جوية على إيران، مما أدخل في صراع جديد قال ترامب إنه سينهي تهديداً أمنياً لواشنطن ويمنح الإيرانيين فرصة للإطاحة بحكامهم.



ووصفت طهران الهجمات بأنها غير مبررة وغير قانونية، وردت بإطلاق صواريخ على إسرائيل وعلى عدد من الدول الحليفة للولايات المتحدة في منطقة الخليج والتي تستضيف قواعد أميركية.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن إبراهيم جباري وهو قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني قوله إن طهران لم تستخدم حتى الآن سوى "صواريخ خردة" وإنها ستكشف قريباً عن أسلحة جديدة كلياً.

