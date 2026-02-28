تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
9
o
طرابلس
11
o
صور
10
o
جبيل
10
o
صيدا
11
o
جونية
6
o
النبطية
2
o
زحلة
2
o
بعلبك
11
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
عن بديل خامنئي.. ماذا توقعت المخابرات الأميركية؟
Lebanon 24
28-02-2026
|
12:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت وكالة "
رويترز
" تقريراً جديداً قالت فيه إنّ المخابرات الأميركية المركزية تتوقع استبدال المرشد
الإيراني
الأعلى على خامنئي بمُتشددين من الحرس الثوري الإيراني، وذلك في حال قُتل إثر الضربات الأميركية -
الإسرائيلية
التي تعرضت لها
إيران
، اليوم السبت.
وتناولت التقييمات، التي أُعدت على مدى الأسبوعين الماضيين، بشكل عام ما يمكن أن يحدث في إيران في أعقاب أي تدخل أميركي، ومدى إمكانية أن تؤدي عملية عسكرية إلى تغيير النظام في إيران وهو هدف مُعلن الآن لواشنطن.
وفي السياق، قال مصدران لوكالة "رويترز" إن تقارير وكالات المخابرات لم تجزم بأي سيناريو على وجه اليقين.
وعلى مدى أسابيع، أشار الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إلى أنَّ
الولايات المتحدة
مهتمة برؤية تغيير للنظام في إيران، لكنه لم يقدّم أي تفاصيل عن تصور
واشنطن
بشأن من يمكنه قيادة البلاد.
وفي خطاب مصوّر
صباح اليوم
السبت، وصف
ترامب
طهران
بأنها "نظام إرهابي"، وشجع الشعب الإيراني على تولي زمام الحكم، قائلاً إن الهجمات العسكرية الأمريكية ستهيئ المجال لهم للتحرك.
ومنذ صباح السبت، نفذت
إسرائيل
والولايات المتحدة غارات جوية على إيران، مما أدخل
الشرق الأوسط
في صراع جديد قال ترامب إنه سينهي تهديداً أمنياً لواشنطن ويمنح الإيرانيين فرصة للإطاحة بحكامهم.
ووصفت طهران الهجمات بأنها غير مبررة وغير قانونية، وردت بإطلاق صواريخ على إسرائيل وعلى عدد من الدول الحليفة للولايات المتحدة في منطقة الخليج والتي تستضيف قواعد أميركية.
أما إيران، فعمدت إلى الرد عبر قصف إسرائيل والعديد من دول الخليج العربي، متعهدة بردّ أقوى.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن إبراهيم جباري وهو قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني قوله إن طهران لم تستخدم حتى الآن سوى "صواريخ خردة" وإنها ستكشف قريباً عن أسلحة جديدة كلياً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماذا يعني اغتيال خامنئي؟ صحيفة إسرائيلية تتوقع نتائج ذلك
Lebanon 24
ماذا يعني اغتيال خامنئي؟ صحيفة إسرائيلية تتوقع نتائج ذلك
28/02/2026 20:58:35
28/02/2026 20:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بديل طبيعي للسكر...ماذا تقول الدراسات عن المونك فروت؟
Lebanon 24
بديل طبيعي للسكر...ماذا تقول الدراسات عن المونك فروت؟
28/02/2026 20:58:35
28/02/2026 20:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قيلَ في إذاعة إسرائيلية عن خامنئي؟ أمرٌ يعلنه باحث!
Lebanon 24
ماذا قيلَ في إذاعة إسرائيلية عن خامنئي؟ أمرٌ يعلنه باحث!
28/02/2026 20:58:35
28/02/2026 20:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مصير خامنئي واغتياله.. ماذا أعلن تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن مصير خامنئي واغتياله.. ماذا أعلن تقريرٌ إسرائيلي؟
28/02/2026 20:58:35
28/02/2026 20:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
الإسرائيلية
صباح اليوم
الإسرائيلي
الإيراني
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
إيران تحت النار بضربات إسرائيلية أميركية والردّ يشتعل في الخليج.. اعتراف بخسارة "قادة" وتوعّد بالانتقام
Lebanon 24
إيران تحت النار بضربات إسرائيلية أميركية والردّ يشتعل في الخليج.. اعتراف بخسارة "قادة" وتوعّد بالانتقام
09:38 | 2026-02-28
28/02/2026 09:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: أكبر عملية عسكرية في تاريخ إسرائيل.. هذا ما كُشف عنها
Lebanon 24
بالفيديو: أكبر عملية عسكرية في تاريخ إسرائيل.. هذا ما كُشف عنها
13:53 | 2026-02-28
28/02/2026 01:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"أميركا أولاً" بحلّة جديدة.. هل بدأ عصر "إنقاذ الشعب"؟
Lebanon 24
"أميركا أولاً" بحلّة جديدة.. هل بدأ عصر "إنقاذ الشعب"؟
13:41 | 2026-02-28
28/02/2026 01:41:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربات إيران تفجّر معركة الصلاحيات.. انقسام حاد في الكونغرس
Lebanon 24
ضربات إيران تفجّر معركة الصلاحيات.. انقسام حاد في الكونغرس
13:26 | 2026-02-28
28/02/2026 01:26:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خامنئي "حي" أم قضى في الضربة؟ إليكم آخر التفاصيل
Lebanon 24
خامنئي "حي" أم قضى في الضربة؟ إليكم آخر التفاصيل
13:15 | 2026-02-28
28/02/2026 01:15:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل نجح اغتيال خامنئي؟
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
09:07 | 2026-02-28
28/02/2026 09:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
11:19 | 2026-02-28
28/02/2026 11:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
استنفار قياديَّ لـ"حزب الله".. معلومات سبقت "ضربة إيران"
Lebanon 24
استنفار قياديَّ لـ"حزب الله".. معلومات سبقت "ضربة إيران"
04:51 | 2026-02-28
28/02/2026 04:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
02:25 | 2026-02-28
28/02/2026 02:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" في سوريا؟ تقرير إسرائيلي يكشف
14:07 | 2026-02-27
27/02/2026 02:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:38 | 2026-02-28
إيران تحت النار بضربات إسرائيلية أميركية والردّ يشتعل في الخليج.. اعتراف بخسارة "قادة" وتوعّد بالانتقام
13:53 | 2026-02-28
بالفيديو: أكبر عملية عسكرية في تاريخ إسرائيل.. هذا ما كُشف عنها
13:41 | 2026-02-28
"أميركا أولاً" بحلّة جديدة.. هل بدأ عصر "إنقاذ الشعب"؟
13:26 | 2026-02-28
ضربات إيران تفجّر معركة الصلاحيات.. انقسام حاد في الكونغرس
13:15 | 2026-02-28
خامنئي "حي" أم قضى في الضربة؟ إليكم آخر التفاصيل
13:06 | 2026-02-28
إنذار إسرائيلي للسكان في اصفهان: غادروا فورا (صورة)
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
28/02/2026 20:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
28/02/2026 20:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
28/02/2026 20:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24