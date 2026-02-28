تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
11
o
بيروت
8
o
طرابلس
8
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
11
o
جونية
1
o
النبطية
0
o
زحلة
0
o
بعلبك
10
o
بشري
9
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
عربي-دولي
"أميركا أولاً" بحلّة جديدة.. هل بدأ عصر "إنقاذ الشعب"؟
Lebanon 24
28-02-2026
|
13:41
يشهد المشهد السياسي في
الولايات المتحدة
تحولاً جوهرياً في تفسير وتطبيق شعار "أميركا أولاً"، الذي بات يتجاوز أطره التقليدية القائمة على الحمائية الاقتصادية والانعزالية الدولية ليتخذ أبعاداً تركز على الإصلاح الهيكلي الشامل تحت مسمى "إنقاذ الشعب".
ويعكس هذا التوجه الجديد رغبة في إعادة صياغة العقد الاجتماعي والسياسي داخل أمريكا، حيث لم يعد التركيز مقتصرًا على مواجهة المنافسين الخارجيين أو تقليص الالتزامات العسكرية العابرة للحدود، بل امتد ليشمل معركة داخلية تهدف إلى تطهير المؤسسات مما يصفه المؤيدون بـ "الدولة العميقة" والبيروقراطية المتجذرة التي تعيق تطلعات المواطن العادي.
وفي هذا السياق، تبلورت رؤية سياسية تسعى إلى نقل مركز الثقل من النخب السياسية التقليدية في
واشنطن
إلى القواعد الشعبية، من خلال تبني سياسات جريئة تهدف إلى تفكيك الهياكل الإدارية القديمة واستبدالها بمنظومات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات الشارع.
ويرى المنظرون لهذا التحول أن شعار "أميركا أولاً" في حلته الجديدة يمثل مشروعاً تحررياً يهدف إلى حماية الهوية الوطنية وتأمين الازدهار الاقتصادي عبر إصلاحات جذرية في نظم التعليم والخدمات والصحة، بما يضمن سيادة الشعب على مقدراته بعيداً عن الوصاية السياسية المعتادة.
ويأتي هذا التغيير في الخطاب السياسي ليعزز حالة الاستقطاب والجدل حول مستقبل
الديمقراطية
الأميركية، حيث ينقسم المراقبون بين من يرى في هذا النهج وسيلة ضرورية لتصحيح المسار وإنقاذ الدولة من الترهل، ومن يخشى أن يؤدي هذا الاندفاع نحو التغيير الراديكالي إلى تقويض المؤسسات الدستورية الراسخة.
ومع ذلك، يظل الثابت في هذا المشهد هو أن شعار "أمريكا أولاً" قد تطور ليصبح مظلة لمشروع سياسي واجتماعي واسع النطاق، يضع "إنقاذ الشعب" في قلب الأجندة الوطنية للمرحلة المقبلة.
(وكالات)
قاسم: في المرحلة الجديدة بعد "أولي البأس" أصبحت الدولة مسؤولة عن أمن لبنان وشعبه
Lebanon 24
قاسم: في المرحلة الجديدة بعد "أولي البأس" أصبحت الدولة مسؤولة عن أمن لبنان وشعبه
28/02/2026 22:59:07
28/02/2026 22:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخابات "مسروقة".. ترامب يجدد الهجوم ويطرح "قانون إنقاذ أميركا"
Lebanon 24
انتخابات "مسروقة".. ترامب يجدد الهجوم ويطرح "قانون إنقاذ أميركا"
28/02/2026 22:59:07
28/02/2026 22:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ "التمرد" ضد الإجراءات الأمنية؟
Lebanon 24
هل بدأ "التمرد" ضد الإجراءات الأمنية؟
28/02/2026 22:59:07
28/02/2026 22:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تستولي على ناقلة النفط "أولينا"
Lebanon 24
أميركا تستولي على ناقلة النفط "أولينا"
28/02/2026 22:59:07
28/02/2026 22:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران ستؤجل الإعلان عن مصير خامنئي؟
Lebanon 24
إيران ستؤجل الإعلان عن مصير خامنئي؟
15:34 | 2026-02-28
28/02/2026 03:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عقب أنباء عن مقتل خامنئي.. لاريجاني يتوعد إسرائيل وأميركا بـ"درس لا ينسى"
Lebanon 24
عقب أنباء عن مقتل خامنئي.. لاريجاني يتوعد إسرائيل وأميركا بـ"درس لا ينسى"
15:27 | 2026-02-28
28/02/2026 03:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
توثيق لـ"جثة خامنئي" عُرض على نتنياهو.. إسرائيل تتحدث عن "الاغتيال"
Lebanon 24
توثيق لـ"جثة خامنئي" عُرض على نتنياهو.. إسرائيل تتحدث عن "الاغتيال"
14:50 | 2026-02-28
28/02/2026 02:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تصريح.. ماذا أعلن نتنياهو عن مصير خامنئي؟
Lebanon 24
آخر تصريح.. ماذا أعلن نتنياهو عن مصير خامنئي؟
14:08 | 2026-02-28
28/02/2026 02:08:47
Lebanon 24
Lebanon 24
كم عدد الصواريخ الإيرانية والمسيّرات التي طالت قطر؟
Lebanon 24
كم عدد الصواريخ الإيرانية والمسيّرات التي طالت قطر؟
14:03 | 2026-02-28
28/02/2026 02:03:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
Lebanon 24
هل نجح اغتيال خامنئي؟
09:07 | 2026-02-28
28/02/2026 09:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
Lebanon 24
أسماء قيادات.. هؤلاء هم المُستهدفون بـ"ضربة إيران"
11:19 | 2026-02-28
28/02/2026 11:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
استنفار قياديَّ لـ"حزب الله".. معلومات سبقت "ضربة إيران"
Lebanon 24
استنفار قياديَّ لـ"حزب الله".. معلومات سبقت "ضربة إيران"
04:51 | 2026-02-28
28/02/2026 04:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
Lebanon 24
هل تم إغلاق الأجواء اللبنانية الآن؟ وزير الأشغال يعلن
02:25 | 2026-02-28
28/02/2026 02:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تحت النار بضربات إسرائيلية أميركية والردّ يشتعل في الخليج.. اعتراف بخسارة "قادة" وتوعّد بالانتقام
Lebanon 24
إيران تحت النار بضربات إسرائيلية أميركية والردّ يشتعل في الخليج.. اعتراف بخسارة "قادة" وتوعّد بالانتقام
09:38 | 2026-02-28
28/02/2026 09:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
15:34 | 2026-02-28
إيران ستؤجل الإعلان عن مصير خامنئي؟
15:27 | 2026-02-28
عقب أنباء عن مقتل خامنئي.. لاريجاني يتوعد إسرائيل وأميركا بـ"درس لا ينسى"
14:50 | 2026-02-28
توثيق لـ"جثة خامنئي" عُرض على نتنياهو.. إسرائيل تتحدث عن "الاغتيال"
14:08 | 2026-02-28
آخر تصريح.. ماذا أعلن نتنياهو عن مصير خامنئي؟
14:03 | 2026-02-28
كم عدد الصواريخ الإيرانية والمسيّرات التي طالت قطر؟
13:53 | 2026-02-28
بالفيديو: أكبر عملية عسكرية في تاريخ إسرائيل.. هذا ما كُشف عنها
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
28/02/2026 22:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
28/02/2026 22:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
28/02/2026 22:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
