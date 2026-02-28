يشهد المشهد السياسي في تحولاً جوهرياً في تفسير وتطبيق شعار "أميركا أولاً"، الذي بات يتجاوز أطره التقليدية القائمة على الحمائية الاقتصادية والانعزالية الدولية ليتخذ أبعاداً تركز على الإصلاح الهيكلي الشامل تحت مسمى "إنقاذ الشعب".

ويعكس هذا التوجه الجديد رغبة في إعادة صياغة العقد الاجتماعي والسياسي داخل أمريكا، حيث لم يعد التركيز مقتصرًا على مواجهة المنافسين الخارجيين أو تقليص الالتزامات العسكرية العابرة للحدود، بل امتد ليشمل معركة داخلية تهدف إلى تطهير المؤسسات مما يصفه المؤيدون بـ "الدولة العميقة" والبيروقراطية المتجذرة التي تعيق تطلعات المواطن العادي.



وفي هذا السياق، تبلورت رؤية سياسية تسعى إلى نقل مركز الثقل من النخب السياسية التقليدية في إلى القواعد الشعبية، من خلال تبني سياسات جريئة تهدف إلى تفكيك الهياكل الإدارية القديمة واستبدالها بمنظومات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات الشارع.

ويرى المنظرون لهذا التحول أن شعار "أميركا أولاً" في حلته الجديدة يمثل مشروعاً تحررياً يهدف إلى حماية الهوية الوطنية وتأمين الازدهار الاقتصادي عبر إصلاحات جذرية في نظم التعليم والخدمات والصحة، بما يضمن سيادة الشعب على مقدراته بعيداً عن الوصاية السياسية المعتادة.



ويأتي هذا التغيير في الخطاب السياسي ليعزز حالة الاستقطاب والجدل حول مستقبل الأميركية، حيث ينقسم المراقبون بين من يرى في هذا النهج وسيلة ضرورية لتصحيح المسار وإنقاذ الدولة من الترهل، ومن يخشى أن يؤدي هذا الاندفاع نحو التغيير الراديكالي إلى تقويض المؤسسات الدستورية الراسخة.

ومع ذلك، يظل الثابت في هذا المشهد هو أن شعار "أمريكا أولاً" قد تطور ليصبح مظلة لمشروع سياسي واجتماعي واسع النطاق، يضع "إنقاذ الشعب" في قلب الأجندة الوطنية للمرحلة المقبلة.

(وكالات)