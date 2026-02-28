تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"أميركا أولاً" بحلّة جديدة.. هل بدأ عصر "إنقاذ الشعب"؟

Lebanon 24
28-02-2026 | 13:41
A-
A+
أميركا أولاً بحلّة جديدة.. هل بدأ عصر إنقاذ الشعب؟
أميركا أولاً بحلّة جديدة.. هل بدأ عصر إنقاذ الشعب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يشهد المشهد السياسي في الولايات المتحدة تحولاً جوهرياً في تفسير وتطبيق شعار "أميركا أولاً"، الذي بات يتجاوز أطره التقليدية القائمة على الحمائية الاقتصادية والانعزالية الدولية ليتخذ أبعاداً تركز على الإصلاح الهيكلي الشامل تحت مسمى "إنقاذ الشعب".
 
ويعكس هذا التوجه الجديد رغبة في إعادة صياغة العقد الاجتماعي والسياسي داخل أمريكا، حيث لم يعد التركيز مقتصرًا على مواجهة المنافسين الخارجيين أو تقليص الالتزامات العسكرية العابرة للحدود، بل امتد ليشمل معركة داخلية تهدف إلى تطهير المؤسسات مما يصفه المؤيدون بـ "الدولة العميقة" والبيروقراطية المتجذرة التي تعيق تطلعات المواطن العادي.

وفي هذا السياق، تبلورت رؤية سياسية تسعى إلى نقل مركز الثقل من النخب السياسية التقليدية في واشنطن إلى القواعد الشعبية، من خلال تبني سياسات جريئة تهدف إلى تفكيك الهياكل الإدارية القديمة واستبدالها بمنظومات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات الشارع.
 
ويرى المنظرون لهذا التحول أن شعار "أميركا أولاً" في حلته الجديدة يمثل مشروعاً تحررياً يهدف إلى حماية الهوية الوطنية وتأمين الازدهار الاقتصادي عبر إصلاحات جذرية في نظم التعليم والخدمات والصحة، بما يضمن سيادة الشعب على مقدراته بعيداً عن الوصاية السياسية المعتادة.

ويأتي هذا التغيير في الخطاب السياسي ليعزز حالة الاستقطاب والجدل حول مستقبل الديمقراطية الأميركية، حيث ينقسم المراقبون بين من يرى في هذا النهج وسيلة ضرورية لتصحيح المسار وإنقاذ الدولة من الترهل، ومن يخشى أن يؤدي هذا الاندفاع نحو التغيير الراديكالي إلى تقويض المؤسسات الدستورية الراسخة.
 
ومع ذلك، يظل الثابت في هذا المشهد هو أن شعار "أمريكا أولاً" قد تطور ليصبح مظلة لمشروع سياسي واجتماعي واسع النطاق، يضع "إنقاذ الشعب" في قلب الأجندة الوطنية للمرحلة المقبلة.
 
(وكالات)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاسم: في المرحلة الجديدة بعد "أولي البأس" أصبحت الدولة مسؤولة عن أمن لبنان وشعبه
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 22:59:07 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخابات "مسروقة".. ترامب يجدد الهجوم ويطرح "قانون إنقاذ أميركا"
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 22:59:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هل بدأ "التمرد" ضد الإجراءات الأمنية؟
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 22:59:07 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا تستولي على ناقلة النفط "أولينا"
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 22:59:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الديمقراطية

الديمقراطي

ديمقراطي

الدستور

واشنطن

التزام

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:34 | 2026-02-28
Lebanon24
15:27 | 2026-02-28
Lebanon24
14:50 | 2026-02-28
Lebanon24
14:08 | 2026-02-28
Lebanon24
14:03 | 2026-02-28
Lebanon24
13:53 | 2026-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24