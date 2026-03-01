تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

من سيخلف خامنئي.. تقرير يكشف

Lebanon 24
01-03-2026 | 00:23
من سيخلف خامنئي.. تقرير يكشف
من سيخلف خامنئي.. تقرير يكشف photos 0
 طرح تقرير لـ"CNN" خمسة أسماء مرشّحة لخلافة المرشد الاعلى للثورة الايرانية علي خامنئي وذلك عقب تأكيد مقتله بضربة أميركية إسرائيلية.

ولا يزال من غير الواضح من سيخلفه، إذ لم يُعلن رسميًا عن خليفة له، وسيختار مجلس الخبراء، وهو هيئة منتخبة تضم 88 من كبار رجال الدين، المرشد الجديد.

وعليه ما هي الاسماء المرشّحة لهذا المنصب؟

مجتبى خامنئي، 56 عامًا:
الابن الثاني لخامنئي، يتمتع مجتبى بنفوذ كبير وله صلات وثيقة بالحرس الثوري الإسلامي وقوات الباسيج شبه العسكرية التابعة له. إلا أن توريث السلطة من الأب إلى الابن غير مستحب في المؤسسة الدينية الشيعية. ويُضاف إلى ذلك أن مجتبى ليس من كبار رجال الدين ولا يشغل أي منصب رسمي في النظام.

علي رضا عرفي، 67 عامًا:
عرفي رجل دين مرموق ومقرب من خامنئي. يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الخبراء، وكان عضوًا في مجلس صيانة الدستور القوي، الذي يُشرف على المرشحين للانتخابات والقوانين التي يُقرها البرلمان. كما يرأس نظام الحوزات العلمية في إيران. لا يُعرف عن عرفي أنه شخصية سياسية بارزة، ولا تربطه علاقات وثيقة بالمؤسسة الأمنية.

محمد مهدي ميرباقري، في أوائل الستينيات من عمره: 
رجل دين متشدد وعضو في مجلس الخبراء، يُمثل الجناح الأكثر محافظة في المؤسسة الدينية. ووفقًا لموقع "إيران واير"، ويُعارض الغرب بشدة ويعتقد أن الصراع بين المؤمنين وغير المؤمنين أمر لا مفر منه. ويرأس حاليًا أكاديمية العلوم الإسلامية في مدينة قم المقدسة شمال البلاد.

حسن الخميني، في أوائل الخمسينيات من عمره: 
حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية، الخميني، مما يمنحه شرعية دينية وثورية. وهو أمين ضريح الخميني، لكنه لم يشغل أي منصب عام، ويبدو أن نفوذه محدود على أجهزة الأمن في البلاد أو النخبة الحاكمة. ويُعرف عنه أنه أقل تشددًا من كثير من أقرانه.

هاشم حسيني بوشهري، في أواخر الستينيات من عمره: 
رجل دين بارز على صلة وثيقة بالمؤسسات المسؤولة عن الخلافة، ولا سيما مجلس الخبراء، حيث يشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس. يقال إن بوشهري كان مقرباً من خامنئي، لكنه يتمتع بظهور إعلامي منخفض محلياً، وليس من المعروف أن لديه علاقات قوية مع الحرس الثوري الإيراني.
 
وكان قد أكد التلفزيون الإيراني، في وقت مبكر من صباح الأحد، مقتل المرشد علي خامنئي، في ضربات إسرائيلية أميركية.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية: "مقتل الزعيم الأعلى خامنئي".

وقالت وكالة "تسنيم": "المرشد خامنئي قتل في مقر إقامته. كان يؤدي مهامه في مكتبه وقت مقتله، وقد وقع هذا الهجوم الجبان فجر يوم السبت".

وأفادت "تسنيم" بأن السلطات الإيرانية أعلنت الحداد العام لمدة 40 يوما وعطلة رسمية لمدة 7 أيام بعد تأكيد خبر مقتل خامنئي.

وقبل ذلك، قالت وكالة "فارس" الإيرانية: "تأكيد نبأ مقتل ابنة المرشد وزوج ابنته وحفيدته في الهجوم الذي وقع صباح السبت".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، مساء السبت، رسميا مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي. وقال، في تغريدة على حسابه في منصة "تروث سوشال": "خامنئي، أحد أكثر الشخصيات شرا في التاريخ، مات".

وأضاف: "هذا ليس عدلا للشعب الإيراني فحسب، بل لجميع الأميركيين العظماء، ولجميع ضحايا خامنئي وعصابته من المجرمين المتعطشين للدماء من مختلف أنحاء العالم".

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، السبت، هجوما واسعا على إيران التي ترد بإطلاق صواريخ على إسرائيل وقواعد أميركية في المنطقة.

وكان ترامب أعلن صباحا بدء هجوم كبير على إيران هدفه تدمير القدرات العسكرية الإيرانية وإطاحة الحكم.

وتولّى خامنئي (86 عاما) الحكم في إيران منذ ثلاثة عقود ونصف عقد بعد اختياره مرشدا أعلى للجمهورية في عام 1989.
