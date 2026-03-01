تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تطبيق مواقيت الصلاة يتحول إلى منصة دعائية في الحرب السيبرانية على إيران

Lebanon 24
01-03-2026 | 05:00
A-
A+
تطبيق مواقيت الصلاة يتحول إلى منصة دعائية في الحرب السيبرانية على إيران
تطبيق مواقيت الصلاة يتحول إلى منصة دعائية في الحرب السيبرانية على إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في تطور لافت للحرب الرقمية المشتعلة في المنطقة، تعرض أحد أشهر التطبيقات الإيرانية لاختراق سيبراني واسع، نتج عنه إرسال موجات من التنبيهات باللغة الفارسية تحمل رسائل موالية لإسرائيل وتحث أفراد الجيش على الانشقاق.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، استهدف الهجوم تطبيق "بادي سابا كاليندر" (Badisaba Calendar)، المتخصص في تتبع مواقيت الصلاة والتنبيهات الدينية، والذي سجل أكثر من 5 ملايين عملية تحميل عبر متجر "غوغل بلاي" فقط.

التنبيهات المخترقة لم تكن عادية، إذ تنوعت بين رسائل تحث العسكريين على الانشقاق حفاظاً على أسرهم، وأخرى تعدهم بالعفو مقابل الاستسلام. وجاء هذا الاختراق متزامناً مع الضربات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية، حيث توقفت عدة مواقع حكومية إيرانية عن العمل في ساعات الهجوم الأولى، على رأسها وكالة الأنباء الرسمية "إيرنا" (IRNA)، بالإضافة إلى انقطاع واسع للإنترنت.

لم يقتصر الاختراق على التطبيق فقط، بل امتد لمواقع حكومية عُرضت عليها مقالات تهاجم النظام كجزء من حرب نفسية ممنهجة. وفي تصريح لموقع "وايرد" (Wired) التقني، أوضحت نرجس كشاورزنيا، الباحثة في الحقوق الرقمية بمجموعة "ميان" (Miaan)، أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية حتى الآن.

ويرى موري هابر، كبير مستشاري الأمن في شركة "بيوند تراست" (BeyondTrust)، أن العملية لم تكن عشوائية، قائلاً: "هذا ليس هجوماً عفوياً، إنه صراع بين دولتين نُفذ بقصد ودقة، ولابد أنه خطط له مسبقاً وربما ظلت البرمجيات الخبيثة خاملة حتى لحظة التنفيذ".

وكشف موقع "فيرست بوست" (Firstpost) الهندي عن بُعد آخر للحرب النفسية، إذ سبق الهجوم بأسبوع حملة رسائل نصية وصلت إلى هواتف إيرانيين، تتضمن تصريحات منسوبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب باللغة الفارسية، من بينها أنه "رجل أفعال".

ويشبه مراقبون هذه التقنيات الرقمية بتطور أساليب الحرب الكلاسيكية، حيث كانت الطائرات تلقي ملايين المنشورات الدعائية لإحباط المقاتلين والمدنيين. ففي حرب فيتنام عام 1973، أسقطت الولايات المتحدة أكثر من 6 ملايين ملصق دعائي، كما اتبع جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسلوب ذاته في حرب غزة عام 2023. (الجزيرة)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: حرب دعائية واضحة تمارس ضدنا
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 15:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تشدُّد رسمي في منع استعمال لبنان منصة ومخاوف من دخول "حزب الله" الحرب
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 15:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الرهائن: سيتم تطبيق عقوبات قاسية على إيران حتى تطلق سراح الأميركيين المحتجزين
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 15:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نأمل باستمرار امتناع إيران عن تطبيق عقوبة الإعدام
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 15:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

الولايات المتحدة

وكالة الأنباء

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-03-01
Lebanon24
07:56 | 2026-03-01
Lebanon24
07:42 | 2026-03-01
Lebanon24
07:30 | 2026-03-01
Lebanon24
07:25 | 2026-03-01
Lebanon24
07:08 | 2026-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24