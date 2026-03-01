تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
تضارب أنباء حول مصير محمود أحمدي نجاد بعد تقارير عن اغتياله
Lebanon 24
01-03-2026
|
16:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفى حزب
الرئيس الإيراني
السابق محمود أحمدي نجاد مساء الأحد، التقارير التي تحدثت عن مقتله.
وأفادت
وكالة الأنباء
الرسمية
الإيرانية
"إيلنا" في وقت سابق بأن نجاد "69 عاماً" قُتل في غارة جوية استهدفت
طهران
.
وذكرت الوكالة أنه لقى حتفه في منزله الواقع شرقي العاصمة طهران برفقة حارسه الشخصي.
ولم يتسنَ التحقق بشكل مستقل من صحة أي من البيانين المتعارضين.
وجاء في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لحزب "دولت بهار" (دولة الربيع) "يعلن الحزب بموجب هذا أن التقارير المتداولة حول مقتل أحمدي نجاد في الهجمات الأميركية
الإسرائيلية
هي تقارير عارية عن الصحة".
من جانبها، نشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" بيانا منسوبا لأحمدي نجاد حول مقتل
المرشد الأعلى
الإيراني
، آية الله
علي خامنئي
، الذي أعلن التلفزيون الرسمي وفاته خلال الليل.
مواضيع ذات صلة
الإيرانية
تابع
أيضاً في عربي-دولي
