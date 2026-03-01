تضارب أنباء حول مصير محمود أحمدي نجاد بعد تقارير عن اغتياله

نفى حزب السابق محمود أحمدي نجاد مساء الأحد، التقارير التي تحدثت عن مقتله.



وأفادت الرسمية "إيلنا" في وقت سابق بأن نجاد "69 عاماً" قُتل في غارة جوية استهدفت .



وذكرت الوكالة أنه لقى حتفه في منزله الواقع شرقي العاصمة طهران برفقة حارسه الشخصي.



ولم يتسنَ التحقق بشكل مستقل من صحة أي من البيانين المتعارضين.



وجاء في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لحزب "دولت بهار" (دولة الربيع) "يعلن الحزب بموجب هذا أن التقارير المتداولة حول مقتل أحمدي نجاد في الهجمات الأميركية هي تقارير عارية عن الصحة".





من جانبها، نشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" بيانا منسوبا لأحمدي نجاد حول مقتل ، آية الله ، الذي أعلن التلفزيون الرسمي وفاته خلال الليل.

