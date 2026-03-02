بيان خليجي - أميركي: تصرفات إيران غير مبررة واستهدفت أراض ذات سيادة

على وقع الاعتداءات التي طالت منشآت مدنية في ، شدد بيان خليجي - - أميركي مشترك أن تصرفات تهدد الاستقرار الإقليمي، مبيناً أن استهداف إيران للمدنيين والدول غير المشاركة بالأعمال العدائية يعد "سلوك متهور".

في السياق ذاته، أكد البيان المشترك الذي جاء عقب اجتماع الوزاري مساء السبت، أن أميركا ودول تقف صفاً واحداً دفاعاً عن مواطني ، وسيادة أراضي دول الخليج، كما أكدوا التزامهم المشترك بالأمن الإقليمي.

وذكر البيان الذي صدر فجر اليوم أن الهجمات الإيرانية ألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية، وعرضت المدنيين للخطر، كما أنها وصفت بـ"غير المبررة" واستهدفت أراض ذات سيادة.



وأوضح البيان الذي ضم دول الخليج والأردن وأميركا بشأن هجمات إيران تأكيد حق الدفاع عن النفس في مواجهة الهجمات الإيرانية، معربين عن إدانتهم للهجمات الإيرانية العشوائية والمتهورة في أنحاء المنطقة.