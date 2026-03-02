تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تقرير إسرائيلي يكشف: اغتيال خامنئي مجرد بداية لحرب طويلة مع إيران

Lebanon 24
02-03-2026 | 02:48
A-
A+
تقرير إسرائيلي يكشف: اغتيال خامنئي مجرد بداية لحرب طويلة مع إيران
تقرير إسرائيلي يكشف: اغتيال خامنئي مجرد بداية لحرب طويلة مع إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية إن اغتيال المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، يعد مجرد بداية لحرب طويلة الأمد مع إيران، مشيرة إلى أن الحملة العسكرية ضد طهران تنطوي على معادلة مفتوحة.

ورأت الصحيفة أن اغتيال خامنئي يمثل إنجازًا تكتيكيًا فقط، تمامًا مثل اغتيال القيادي في حماس يحيى السنوار؛ فبينما أطاحت إسرائيل بالرجلين، لا يزال النظام الإيراني قائمًا، ولا تزال حماس تمارس دورها القيادي في قطاع غزة. ومن المرجح أن تنتخب حماس قيادة مختلفة، لكنها لا تزال موجودة، وفق قولها.
 
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، إذا لم تكن لدى الولايات المتحدة خطة منهجية لتغيير النظام في إيران، فإن هناك احتمالًا كبيرًا لبقائه بشكل أو بآخر، ملمحة إلى أن إيران قد يقودها الآن شخص ذو مظهر وخطاب أكثر اعتدالًا، وربما أصغر سنًا وأقل تمسكًا بالماضي الثوري، لكن الحرس الثوري ورجال الدين الشيعة سيظلون خلفه، وكثير منهم متطرفون للغاية، بحسب تعبيرها.

ولإظهار مدى تشبث أركان النظام الإيراني بالبقاء، أوضحت "تايمز أوف إسرائيل" أن الإيرانيين يواصلون الترويج لفكرة أن الأمور تسير كالمعتاد، وفي الوقت نفسه، عينوا بديلًا مؤقتًا لخامنئي، وهو آية الله علي رضا عرابي. كما يمتلك الإيرانيون عددًا كافيًا من الجنرالات لشغل المناصب الشاغرة في وزارة الدفاع وقيادة الحرس الثوري.

لكن كل ذلك لا يعفي الولايات المتحدة وإسرائيل عن هدف الحرب الرئيس، وهو تغيير النظام؛ فمن اللحظة التي أكد فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمتظاهرين الإيرانيين أن "المساعدة في الطريق"، وحتى اغتيال خامنئي، حاول العالم بأسره الإجابة على سؤال كيفية تحديد أهداف الحرب ضد إيران.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من خطاب ترامب بعد اندلاع الحرب بفترة وجيزة، كان واضحًا أنه كان يهدف إلى تغيير النظام في إيران، ولكن ليس عبر الولايات المتحدة أو إسرائيل، إذ قال: "سنضرب القواعد العسكرية ونقضي على القيادة العليا، وستخرجون إلى الشوارع وتطيحون بالحكومة".

وأشارت إلى أن السيناريو يبدو، دون الخوض في التفاصيل، سهل التنفيذ: قصف، قتل، احتجاج، ثم الإطاحة بالنظام. إلا أن التجربة مع الأنظمة المستعدة لإراقة الدماء بلا حدود، كما فعل النظام الإيراني مع شعبه، تجعل تحقيق هذا الهدف في غاية الصعوبة، لا سيما وأن القمع العنيف الذي أدى إلى مقتل آلاف الإيرانيين ينذر بما هو قادم.

ووضعت الصحيفة تصورًا لمآلات المشهد القاتم، مشيرة إلى أن النظام الإيراني يشن هجماته الآن في كل الاتجاهات، مُصعدًا ضد جيرانه العرب، وإذا ما نجح، فسيستهدف إسرائيل أيضًا. وإذا نجا من هذا الهجوم، فسيقاتل بشراسة حتى في أوساط الشعب الإيراني المحتجّ، للحفاظ على هيمنته القائمة على رجال الدين وجماعات النفوذ في جهازه الأمني.

وخلصت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن نخبة النظام الإيراني لا ترغب نهائيًا في الاختفاء، حتى وإن تكبدت خسائر فادحة الآن، لكنها ستشرب خلال الأيام المقبلة من الكأس المسمومة التي أعدها لها الأميركيون، وفق تعبير الصحيفة. (إرم نيوز) 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماذا لو استسلمت إيران لحرب طويلة مع الولايات المتحدة؟
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 14:14:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تحسبا لحرب مع إيران.. تقرير إسرائيلي يكشف ما تقوم به الولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 14:14:35 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: قائمة طويلة من الاغتيالات ننفذها في إيران
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 14:14:35 Lebanon 24 Lebanon 24
عن مصير خامنئي واغتياله.. ماذا أعلن تقريرٌ إسرائيلي؟
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 14:14:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

وزارة الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيراني

قطاع غزة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:04 | 2026-03-02
Lebanon24
06:56 | 2026-03-02
Lebanon24
06:52 | 2026-03-02
Lebanon24
06:47 | 2026-03-02
Lebanon24
06:25 | 2026-03-02
Lebanon24
06:00 | 2026-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24