"الأزهر": لوقف الحرب في المنطقة "فورا"

Lebanon 24
02-03-2026 | 22:41
الأزهر: لوقف الحرب في المنطقة فورا
طالب الأزهر الشريف، الثلاثاء، بوقف الحرب في المنطقة فورا، معرباعن رفضه لانتهاك سيادة الدول العربية.


وقال الأزهر في بيان على حسابه في "فيسبوك": "يطالب الأزهر الشريف بوقف الحرب في المنطقة فورا، ووقف نزيف المزيد من دماء الأبرياء".

وأعرب الأزهر عن "رفضه واستنكاره لانتهاك سيادة الدول العربية، والعدوان على أراضيها ومقدراتها وترويع شعوبها الآمنة".
ودعا إلى "وقف هذه الانتهاكات فورا"، مؤكدا أن هذا الاعتداء "يرفضه الخُلق والدين والقانون، مهما كانت المبررات أو الذرائع أو التعليلات".
وجدد الأزهر دعوته إلى المجتمع الدولي "بالتدخل لإحلال السلام بالشرق الأوسط، ومنع توسيع دائرة الصراعات، واتخاذ قرار حاسم وعاجل لإطفاء نيران الحروب التي يدفع ثمنها أرواح المدنيين الطاهرة".

وفي الختام، طالب الأزهر جميع الأطراف "بضبط النفس والتعقل وتغليب الحكمة والدين والإنسانية في هذه الأزمة الصعبة على الجميع، والعودة إلى مائدة الحوار والمفاوضات دون أي تأخير".
مواضيع ذات صلة
الخولي يحذر من انتشار "التوكتوك" ويطالب الحكومة بوقف استيراده فوراً
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 11:07:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بولس من مجلس الأمن: "لا حل عسكريا" والسودان أمام 5 مرتكزات لوقف الحرب
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 11:07:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"بوليتيكو": زيلينسكي يحثّ الولايات المتحدة على تكثيف الضغط على روسيا لوقف الحرب
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 11:07:19 Lebanon 24 Lebanon 24
المنطقة على حافة الحرب والمنظّمات الأممية تستعدّ لـ"حرب غير مضبوطة" في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 11:07:19 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

الأزهر الشريف

الدول العربية

الشرق الأوسط

أزهر الشريف

الأزهر

فيسبوك

الحكمة

