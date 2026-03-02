"الأزهر": لوقف الحرب في المنطقة "فورا"

طالب ، الثلاثاء، بوقف الحرب في المنطقة فورا، معرباعن رفضه لانتهاك سيادة .





وقال في بيان على حسابه في " ": "يطالب الأزهر الشريف بوقف الحرب في المنطقة فورا، ووقف نزيف المزيد من دماء الأبرياء".



وأعرب الأزهر عن "رفضه واستنكاره لانتهاك سيادة الدول العربية، والعدوان على أراضيها ومقدراتها وترويع شعوبها الآمنة".

ودعا إلى "وقف هذه الانتهاكات فورا"، مؤكدا أن هذا الاعتداء "يرفضه الخُلق والدين والقانون، مهما كانت المبررات أو الذرائع أو التعليلات".

وجدد الأزهر دعوته إلى "بالتدخل لإحلال السلام بالشرق الأوسط، ومنع توسيع دائرة الصراعات، واتخاذ قرار حاسم وعاجل لإطفاء نيران الحروب التي يدفع ثمنها أرواح المدنيين الطاهرة".



وفي الختام، طالب الأزهر جميع الأطراف "بضبط النفس والتعقل وتغليب والدين والإنسانية في هذه الأزمة الصعبة على الجميع، والعودة إلى مائدة الحوار والمفاوضات دون أي تأخير".