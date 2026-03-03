بدت شبيهة بالطفح الجلدي.. "بقعة حمراء" في رقبة ترامب تثير التساؤلات

خلال حفل توزيع وسام الشرف في ، أمس الإثنين، كشفت صور جديدة للرئيس الأميركي وجود بقعة حمراء واضحة على الجانب الأيمن من رقبته.وبينت صورة بقعة حمراء مع عدة قشور بنية بارزة فوق ياقة قميصه على الجانب الأيمن من عنق الرئيس (79 عاما)، وهو الأكبر سنا الذي يُنتخب للمنصب على الإطلاق.وأثارت هذه البقعة، التي بدت شبيهة بالطفح الجلدي وظهرت معها علامة تشبه القشرة، تساؤلات بشأن صحة الرئيس، خاصة بعد أن ظهرت له سابقا كدمات على يديه.وقال الطبيب الرئاسي شون باربابيلا في بيان إن "الرئيس يستخدم مرهما شائعا للغاية على الجانب الأيمن من رقبته، وهو علاج وقائي للبشرة وصفه طبيب البيت الأبيض".وأضاف: "الرئيس يستخدم هذا العلاج لمدة أسبوع ويتوقع بأن يدوم الاحمرار أسابيع عدة".ولوحظت البقعة الحمراء خلال مراسم تقليد ميدالية الشرف، بعد عطلة نهاية أسبوع بدأت خلالها وإسرائيل شن ضربات على . (فرانس برس)