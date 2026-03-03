تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تفضله "صديقاً لها".. هؤلاء هم المرشحون لخلافة خامنئي

Lebanon 24
03-03-2026 | 08:00
A-
A+
واشنطن تفضله صديقاً لها.. هؤلاء هم المرشحون لخلافة خامنئي
واشنطن تفضله صديقاً لها.. هؤلاء هم المرشحون لخلافة خامنئي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد اغتيال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي بغارات أميركية إسرائيلية في العاصمة طهران، أعلن علي معلمي عضو في مجلس الخبراء المكلف باختيار المرشد أن اختيار خليفة لخامنئي "لن يستغرق وقتا طويلا". 

وأكد معلمي في تصريحات اليوم الثلاثاء ان فترة اختيار قائد جديد لن تكون طويلة، وأضاف أن "أعضاء المجلس أقسموا اليمين على ألّا تتدخل أهواء الأفراد أو الفصائل السياسية والحزبية في عملية اختيار المرشد"، وفق ما نقلت وكالة "إيسنا".

من ناحيته، أعلن نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، أن الإدارة الأميركية "تفضل بطبيعة الحال وجود نظام صديق في إيران"، وفق تعبيره.

إلا أنه أضاف في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن تغيير النظام الإيراني ليس الهدف الرئيسي. وقال إن الولايات المتحدة "سترحب في عالم مثالي بقيادة إيرانية مستعدة للتعاون معها."

ولفت إلى أن الهدف الرئيسي لترامب هو التأكد من أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا، بغض النظر عمن يكون في السلطة. وقال"مهما حدث للنظام بشكل أو بآخر، فهو أمر ثانوي مقارنة بالهدف الرئيسي وهو التأكد من أن النظام الإيراني لا يبني قنبلة نووية".

من هم المرشحون لخلافة خامنئي؟
يذكر أن عدة أسماء كانت برزت مؤخراً لخلافة خامنئي، إذ طرح اسم غلام حسين محسني إيجئي الذيب يتولى السلطة القضائية منذ 2021، ويحمل تاريخًا طويلاً في القضاء والأمن، كما شغل منصب وزير الاستخبارات سابقًا.

كما تم تداول اسم مجتبی خامنئي، نجل المرشد الراحل، الذي يتمتع بنفوذ قوي عبر علاقاته بالحرس الثوري والأجهزة الأمنية، علماً أنه لم يتول أي منصب رسمي.

غير أن ترشيحه يعتبر مصيراً للجدل بسبب معارضة فكرة التوريث داخل النظام الإيراني.

أما أعرافي وهو عضو بمجلس الخبراء، وعضو في المجلس القيادي المؤقت أيضاً، فيُعتبر من الشخصيات ذات الثقل الديني والسياسي في البلاد.

كذلك طرح اسم حسن الخميني، وهو حفيد مؤسس "الجمهورية الإسلامية" روح الله الخميني، ويُصنّف ضمن التيار الإصلاحي. كما ينظر إليه بوصفه رمزاً سياسيا ودينياً قوياً.

ومن الأسماء أيضا، تم تداول اسم حسن روحاني أيضاً، الرئيس الإيراني الأسبق (2013–2021)، على الرغم من أن بعض المراقبين يرون أن فرصه تبدو أضعف مقارنة بالأسماء الأخرى.(العربية)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالأسماء: هؤلاء هم ضحايا "رامز ليفل الوحش" في رمضان 2026
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 16:52:17 Lebanon 24 Lebanon 24
خلاف داخل "التيار"بشأن استنكار اغتيال خامنئي
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 16:52:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وليد الركراكي مرشح لخلافة دي زيربي في تدريب برايتون الإنجليزي
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 16:52:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد للاريجاني التنسيق مع دول شقيقة وصديقة لحل الخلافات دبلوماسيا
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 16:52:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

نائب الرئيس

الإيراني

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:09 | 2026-03-03
Lebanon24
08:59 | 2026-03-03
Lebanon24
08:55 | 2026-03-03
Lebanon24
08:41 | 2026-03-03
Lebanon24
08:35 | 2026-03-03
Lebanon24
08:30 | 2026-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24