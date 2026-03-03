تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

"أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر".. الحرس الثوري يُهدد بشن هجمات أشدّ على أميركا وإسرائيل

Lebanon 24
03-03-2026 | 07:20
أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر.. الحرس الثوري يُهدد بشن هجمات أشدّ على أميركا وإسرائيل
أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر.. الحرس الثوري يُهدد بشن هجمات أشدّ على أميركا وإسرائيل photos 0
حذّر الحرس الثوري الإيراني اليوم الثلاثاء من أنه سيشن هجمات أشدّ على الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن "على العدو أن ينتظر هجمات عقابية مستمرة، أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر، لحظة بلحظة، على الولايات المتحدة وإسرائيل".

وفي وقت سابق اليوم، زعم الحرس الثوري أنه استهدف حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" ب 4 صواريخ كروز. ولفت إلى أن حاملة الطائرات "فرت" نحو جنوب شرق المحيط الهندي، وفق ما ذكرت وكالة أنباء إرنا.

هذا وأعلن الهلال الأحمر الإيراني، مقتل 787 شخصاً جراء الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ السبت الماضي.
الحرس الثوري الإيراني: أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر على الولايات المتحدة وإسرائيل
قائد الحرس الثوري الإيراني: يدنا على الزناد ونحذر أميركا واسرائيل من ارتكاب أي خطأ في الحسابات
رويترز: مقتل 13 من عناصر الحرس الثوري الإيراني في هجمات أميركية إسرائيلية
رويترز: مقتل 5 من عناصر الحرس الثوري الإيراني في هجمات أميركية إسرائيلية
