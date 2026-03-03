"أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر".. الحرس الثوري يُهدد بشن هجمات أشدّ على أميركا وإسرائيل

حذّر اليوم الثلاثاء من أنه سيشن هجمات أشدّ على وإسرائيل.



وقال المتحدث باسم علي محمد نائيني، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن "على العدو أن ينتظر هجمات عقابية مستمرة، أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر، لحظة بلحظة، على الولايات المتحدة وإسرائيل".



وفي وقت سابق اليوم، زعم الحرس الثوري أنه استهدف حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" ب 4 صواريخ . ولفت إلى أن حاملة الطائرات "فرت" نحو المحيط ، وفق ما ذكرت وكالة أنباء إرنا.



هذا وأعلن ، مقتل 787 شخصاً جراء الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على منذ السبت الماضي.



