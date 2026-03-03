تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

منتخب إيران للسيدات "يقاطع" النشيد الوطني

Lebanon 24
03-03-2026 | 07:33
منتخب إيران للسيدات يقاطع النشيد الوطني
منتخب إيران للسيدات يقاطع النشيد الوطني photos 0
التزمت لاعبات منتخب إيران لكرة القدم للسيدات الصمت خلال عزف النشيد الوطني، قبل مباراتهن الافتتاحية في بطولة كأس آسيا للسيدات المقامة في أستراليا، وذلك في أول ظهور للمنتخب الإيراني منذ دخوله الحرب الأخيرة.

ووقفت جميع لاعبات المنتخب الإيراني بصمت، وهنّ ينظرن إلى الأمام أثناء عزف النشيد، قبل انطلاق مواجهة المجموعة الأولى أمام منتخب كوريا الجنوبية، التي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف دون رد على ملعب غولد كوست في ولاية كوينزلاند.

وامتنعت مدربة المنتخب الإيراني، مرضية جعفري، ولاعباتها، عن التعليق على الحرب الدائرة أو على وفاة المرشد الإيراني علي خامنئي، وذلك خلال تصريحاتهن لوسائل الإعلام عقب المباراة.
 
وخلال امتناع اللاعبات عن ترديد النشيد، ظهرت جعفري وهي تبتسم في لقطة وصفها المتابعون "بلحظة الفخر" بالنسبة للمدربة الإيرانية. (سكاي نيوز عربية) 
