منتخب إيران للسيدات "يقاطع" النشيد الوطني

التزمت لاعبات منتخب للسيدات الصمت خلال عزف النشيد الوطني، قبل مباراتهن الافتتاحية في بطولة كأس للسيدات المقامة في أستراليا، وذلك في أول ظهور للمنتخب منذ دخوله الحرب الأخيرة.



ووقفت جميع لاعبات المنتخب الإيراني بصمت، وهنّ ينظرن إلى الأمام أثناء عزف النشيد، قبل انطلاق مواجهة المجموعة الأولى أمام منتخب الجنوبية، التي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف دون رد على ملعب غولد كوست في ولاية كوينزلاند.



وامتنعت مدربة المنتخب الإيراني، مرضية جعفري، ولاعباتها، عن التعليق على الحرب الدائرة أو على وفاة المرشد الإيراني ، وذلك خلال تصريحاتهن لوسائل الإعلام عقب المباراة.

وخلال امتناع اللاعبات عن ترديد النشيد، ظهرت جعفري وهي تبتسم في لقطة وصفها المتابعون "بلحظة الفخر" بالنسبة للمدربة . (سكاي نيوز عربية)