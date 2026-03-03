على وقع الحرب.. هزّة أرضيّة ضربت إيران وهذه قوّتها

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن هزّة أرضية بلغت قوتها 4.3 على مقياس ريختر، ضربت منطقة كراش جنوب .



وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وهو عمق متوسط قد يؤدي إلى شعور السكان بالهزة في المناطق القريبة من مركزها، دون أن تكون بالضرورة مدمرة.



ولم ترد حتى الآن تقارير رسمية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة، فيما تتابع السلطات المحلية تطورات الموقف وتقييم تأثير الهزة على المناطق السكنية والبنية التحتية. (ارم نيوز)



