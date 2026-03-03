تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بريطانيا ترسل بارجة حربية ومروحيات إلى قبرص

Lebanon 24
03-03-2026 | 13:55
بريطانيا ترسل بارجة حربية ومروحيات إلى قبرص
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، عن نشر سفينة حربية ومروحيات مجهزة بأنظمة مضادة للطائرات المسيرة في قبرص، لتعزيز القدرات الدفاعية وحماية القواعد البريطانية في الجزيرة، وذلك على خلفية التصعيد العسكري في المنطقة إثر الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران.

أكد ستارمر في منشور على منصة "إكس" أن بريطانيا ستُرسل الفرقاطة البحرية الملكية "إتش إم إس دراغون" (HMS Dragon)، وهي واحدة من ست مدمرات دفاع جوي تابعة للبحرية الملكية من طراز Type 45، وتُوصف بأنها "واحدة من أكثر السفن الحربية تقدماً في العالم" . كما سيتم نشر مروحيات مزودة بقدرات مضادة للطائرات المسيرة.

جاء هذا القرار بعد أيام من استهداف قاعدة "أكروتيري" الجوية البريطانية في قبرص بطائرة مسيرة في الأول من مارس، مما أثار قلقاً أوروبياً واسعاً.

تأتي هذه التحركات وسط حشد عسكري متزايد في شرق المتوسط، حيث أرسلت اليونان فرقاطتين وأربع طائرات من طراز F-16 إلى قبرص ، كما أعلنت فرنسا عن خطط لإرسال أنظمة مضادة للصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى فرقاطة، إلى الجزيرة.

وأوضح ستارمر في بيان أمام مجلس العموم أن بريطانيا لم تشارك في الضربات الأولية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، معتبراً أن الحل الأمثل للمنطقة هو عبر التفاوض . وأكد أن بلاده لن تنخرط في عمليات هجومية، لكنها ستواصل تحركاتها الدفاعية لحماية مصالحها وحلفائها.

كما شدد على أن استخدام القواعد البريطانية من قبل القوات الأميركية يقتصر على أغراض دفاعية محددة، وذلك بعد أن أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "خيبة أمله" من موقف لندن.

وأشار ستارمر إلى أن الطائرات البريطانية (تايفون وإف-35) تشارك في عمليات دفاعية ضمن تحالف دولي، ونجحت في اعتراض تهديدات متعددة، بما في ذلك مسيّرات كانت متجهة نحو قاعدة تضم عسكريين بريطانيين في العراق . كما لفت إلى أن استهداف قاعدة "أكروتيري" تم قبل إعلان بريطانيا موقفها، وليس رداً على أي قرار اتخذته لندن.
