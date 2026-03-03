منشأة نووية "سرية" إيرانية دمّرتها إسرائيل

قال المتحدث باسم الجيش إن هاجمت "منشأة نووية سرية" في وتم تدميرها، معلناً عن عمليات عسكرية واسعة نُفذت اليوم الثلاثاء شملت استهداف منشأة نووية في وقتل قيادي إيراني قال إنه كان ينسق العمليات مع .



وأضاف المتحدث أن الضربات طالت أيضاً منظومات صواريخ باليستية وأنظمة دفاع جوي إيرانية، وأن العمليات شملت براً وجواً مع استهداف مقر قيادة عمليات حزب الله.

