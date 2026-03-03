تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
منشأة نووية "سرية" إيرانية دمّرتها إسرائيل
Lebanon 24
03-03-2026
|
14:01
قال المتحدث باسم الجيش
الإسرائيلي
إن
إسرائيل
هاجمت "منشأة نووية سرية" في
إيران
وتم تدميرها، معلناً عن عمليات عسكرية واسعة نُفذت اليوم الثلاثاء شملت استهداف منشأة نووية في
طهران
وقتل قيادي إيراني قال إنه كان ينسق العمليات مع
حزب الله
.
وأضاف المتحدث أن الضربات طالت أيضاً منظومات صواريخ باليستية وأنظمة دفاع جوي إيرانية، وأن العمليات شملت
لبنان
براً وجواً مع استهداف مقر قيادة عمليات حزب الله.
