Najib Mikati
Advertisement

عربي-دولي

مجمّع سرّي في إيران قصفته إسرائيل.. والجيش ينشر تفاصيل عنه

Lebanon 24
03-03-2026 | 15:27
مجمّع سرّي في إيران قصفته إسرائيل.. والجيش ينشر تفاصيل عنه
مجمّع سرّي في إيران قصفته إسرائيل.. والجيش ينشر تفاصيل عنه photos 0
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الثلاثاء مهاجمة ما وصفه بالمجمع السري الذي استخدمه النظام الإيراني لتطوير القدرات الضرورية لإنتاج سلاح نووي.

وجاء في البيان: "الجيش هاجم المجمع السري مين-زدائي والذي استخدمه النظام الإيراني لتطوير القدرات الضرورية لإنتاج سلاح نووي".

وأضاف: "في إطار عملية زئير الأسد هاجم الجيش أهدافا عديدة تتبع لمجموعة السلاح النووي الإيراني التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية وذلك بهدف المساس بالقدرات النووية العسكرية للنظام الإرهابي الإيراني".

وتابع البيان: "رغم الضربة القاسية التي منيت بها مجموعة السلاح النووي الإيرانية لم يتوقف النظام عن أنشطته العسكرية وواصل تطوير القدرات المطلوبة لتطوير سلاح نووي ونقل بنى تحتية إلى موقع تحت أرضي محصن من ضربة جوية".

وأشار البيان إلى أنه "داخل الموقع عملت مجموعة من العلماء النوويين الذين حرصوا على تطوير مكوّن مركزي في منظومة السلاح النووي".

وأضاف: "لقد واصلت هيئة الاستخبارات مراقبة أنشطة العلماء ورصدت مكان اجتماعهم الجديد داخل هذا الموقع بطريقة وفرت إمكانية استهداف المجمع السري بشكل دقيق".

وختم البيان: "هذه الضربة تزيل عنصرا محوريا من القدرة الإيرانية على تطوير سلاح نووي وتضاف إلى سلسلة الضربات الضرورية لإزالة التهديد النووي والتي نفذت خلال عملية الاسد الزئر".

 
