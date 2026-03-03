معطيات تكشف.. من سيخلف خامنئي؟

تشير "معطيات" إلى أنّ آية الله أعرافي وأحمد الخميني، الابن الأصغر للخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية ، يبرزان بين الأسماء المتداولة كمرشحين لخلافة المرشد الأعلى السابق في ظل سباق خلافة حساس بعد مقتله.



آلية تبقى بيد "مجلس خبراء القيادة"، وسط حديث عن تسريع القرار بفعل ظروف الحرب والضغط الأمني، حيث من المتوقع أن يتم حسم الاسم خلال 48 ساعة.



في السياق، نقلت مواقع إيرانية معارضة أنّ خبراء القيادة يتعرضون لضغوط من قبل الايراني لاختيار مجتبي خامنئي، ليكون المرشد المقبل للنظام.

