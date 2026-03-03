تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
بحث
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
خاص

معطيات تكشف.. من سيخلف خامنئي؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-03-2026 | 16:07
معطيات تكشف.. من سيخلف خامنئي؟
تشير "معطيات" إلى أنّ آية الله علي رضا أعرافي وأحمد الخميني، الابن الأصغر للخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يبرزان بين الأسماء المتداولة كمرشحين لخلافة المرشد الأعلى السابق علي خامنئي في ظل سباق خلافة حساس بعد مقتله. 
  آلية الاختيار تبقى بيد "مجلس خبراء القيادة"، وسط حديث عن تسريع القرار بفعل ظروف الحرب والضغط الأمني، حيث من المتوقع أن يتم حسم الاسم خلال 48 ساعة.

في السياق، نقلت مواقع إيرانية معارضة أنّ خبراء القيادة يتعرضون لضغوط من قبل الحرس الثوري الايراني لاختيار مجتبي خامنئي، ليكون المرشد المقبل للنظام.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

