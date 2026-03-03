تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
5
o
النبطية
2
o
زحلة
2
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
خاص
معطيات تكشف.. من سيخلف خامنئي؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
03-03-2026
|
16:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشير "معطيات" إلى أنّ آية الله
علي رضا
أعرافي وأحمد الخميني، الابن الأصغر للخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية
الإيرانية
، يبرزان بين الأسماء المتداولة كمرشحين لخلافة المرشد الأعلى السابق
علي خامنئي
في ظل سباق خلافة حساس بعد مقتله.
آلية
الاختيار
تبقى بيد "مجلس خبراء القيادة"، وسط حديث عن تسريع القرار بفعل ظروف الحرب والضغط الأمني، حيث من المتوقع أن يتم حسم الاسم خلال 48 ساعة.
في السياق، نقلت مواقع إيرانية معارضة أنّ خبراء القيادة يتعرضون لضغوط من قبل
الحرس الثوري
الايراني لاختيار مجتبي خامنئي، ليكون المرشد المقبل للنظام.
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
من سيخلف خامنئي.. تقرير يكشف
Lebanon 24
من سيخلف خامنئي.. تقرير يكشف
04/03/2026 03:04:26
04/03/2026 03:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير عن حفيد الخميني.. هل سيخلف خامنئي؟
Lebanon 24
تقرير عن حفيد الخميني.. هل سيخلف خامنئي؟
04/03/2026 03:04:26
04/03/2026 03:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات رئاسية تستبعد حرباً موسّعة
Lebanon 24
معطيات رئاسية تستبعد حرباً موسّعة
04/03/2026 03:04:26
04/03/2026 03:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تكشف موقع خامنئي.. أين هو؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تكشف موقع خامنئي.. أين هو؟
04/03/2026 03:04:26
04/03/2026 03:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
خاص
عربي-دولي
رادار لبنان24
الحرس الثوري
علي خامنئي
الإيرانية
الإيراني
الاختيار
الجمهوري
الإسلام
علي رضا
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحرس الثوري الإيراني يعلن تطور خطير في الحرب.. تصعيد كبير الآن
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني يعلن تطور خطير في الحرب.. تصعيد كبير الآن
18:19 | 2026-03-03
03/03/2026 06:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مناطق "عالية الخطورة"... هكذا صنفت لندن مياهًا عربية
Lebanon 24
مناطق "عالية الخطورة"... هكذا صنفت لندن مياهًا عربية
17:32 | 2026-03-03
03/03/2026 05:32:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات: لم نغيّر موقفنا الدفاعي.. وتصدّينا لأكثر من ألف هجمة إيرانية
Lebanon 24
الإمارات: لم نغيّر موقفنا الدفاعي.. وتصدّينا لأكثر من ألف هجمة إيرانية
16:59 | 2026-03-03
03/03/2026 04:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يلوّح بمرافقة ناقلات النفط في هرمز.. وتأمينات أميركية للتجارة البحرية
Lebanon 24
ترامب يلوّح بمرافقة ناقلات النفط في هرمز.. وتأمينات أميركية للتجارة البحرية
16:58 | 2026-03-03
03/03/2026 04:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
دبي: إخماد حريق محدود في محيط القنصلية الأميركية
Lebanon 24
دبي: إخماد حريق محدود في محيط القنصلية الأميركية
16:56 | 2026-03-03
03/03/2026 04:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
موقف مرعب... شاهدوا ما حصل مع مراسلة الـ"أم تي في" أثناء شنّ إسرائيل لغارة على الضاحية
Lebanon 24
موقف مرعب... شاهدوا ما حصل مع مراسلة الـ"أم تي في" أثناء شنّ إسرائيل لغارة على الضاحية
07:38 | 2026-03-03
03/03/2026 07:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن المنحة الماليّة للعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن المنحة الماليّة للعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
06:37 | 2026-03-03
03/03/2026 06:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف متورطين بإطلاق الصواريخ والتحقيقات تتوسع
Lebanon 24
توقيف متورطين بإطلاق الصواريخ والتحقيقات تتوسع
09:45 | 2026-03-03
03/03/2026 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حقيقة ما جرى على حاجز الزهراني.. بين الشائعات والإجراءات الأمنية
Lebanon 24
حقيقة ما جرى على حاجز الزهراني.. بين الشائعات والإجراءات الأمنية
09:33 | 2026-03-03
03/03/2026 09:33:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
15:34 | 2026-03-03
03/03/2026 03:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في عربي-دولي
18:19 | 2026-03-03
الحرس الثوري الإيراني يعلن تطور خطير في الحرب.. تصعيد كبير الآن
17:32 | 2026-03-03
مناطق "عالية الخطورة"... هكذا صنفت لندن مياهًا عربية
16:59 | 2026-03-03
الإمارات: لم نغيّر موقفنا الدفاعي.. وتصدّينا لأكثر من ألف هجمة إيرانية
16:58 | 2026-03-03
ترامب يلوّح بمرافقة ناقلات النفط في هرمز.. وتأمينات أميركية للتجارة البحرية
16:56 | 2026-03-03
دبي: إخماد حريق محدود في محيط القنصلية الأميركية
16:55 | 2026-03-03
ترامب يهدد بقطع التجارة مع إسبانيا بعد رفض استخدام القواعد في ضربات إيران
فيديو
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
04/03/2026 03:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
04/03/2026 03:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
04/03/2026 03:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24