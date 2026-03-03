ترامب يهدد بقطع التجارة مع إسبانيا بعد رفض استخدام القواعد في ضربات إيران

هدد الرئيس الأميركي بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا، بعد رفض مدريد السماح باستخدام القواعد العسكرية المشتركة مع في الهجمات الأميركية والإسرائيلية على .



وقال للصحفيين خلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس: "سنقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا. لا نريد أي علاقة معها".



وجاءت تصريحات ترامب بعد إعلان الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده لن تسمح باستخدام القواعد العسكرية في جنوب إسبانيا في أي ضربات لا يشملها ميثاق ، مؤكداً أن القواعد المشتركة مع لم تُستخدم في الهجوم الذي وقع نهاية الأسبوع على إيران.



وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن أي مراجعة للاتفاقيات التجارية يجب أن تتم مع احترام القانون الدولي واستقلالية الشركات الخاصة والاتفاقيات الثنائية بين والولايات المتحدة.



كما جدد ترامب انتقاده لإسبانيا بسبب عدم التزامها بهدف حلف شمال الأطلسي برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن مدريد تسعى للإبقاء على إنفاقها عند نحو 2%.



في المقابل، أكدت الحكومة الإسبانية أن بلادها "عضو رئيسي في الناتو" وتفي بالتزاماتها الدفاعية وتسهم بشكل كبير في حماية الأراضي الأوروبية.



ويأتي التوتر في وقت انتقدت فيه مدريد الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، ووصفتها بأنها تدخل عسكري "غير مبرر وخطير"، داعية إلى خفض التصعيد والعودة إلى الحوار. (سكاي نيوز)

