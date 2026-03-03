تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

ترامب يهدد بقطع التجارة مع إسبانيا بعد رفض استخدام القواعد في ضربات إيران

Lebanon 24
03-03-2026 | 16:55
ترامب يهدد بقطع التجارة مع إسبانيا بعد رفض استخدام القواعد في ضربات إيران
ترامب يهدد بقطع التجارة مع إسبانيا بعد رفض استخدام القواعد في ضربات إيران photos 0
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا، بعد رفض مدريد السماح باستخدام القواعد العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة في الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران.

وقال ترامب للصحفيين خلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس: "سنقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا. لا نريد أي علاقة معها".

وجاءت تصريحات ترامب بعد إعلان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده لن تسمح باستخدام القواعد العسكرية في جنوب إسبانيا في أي ضربات لا يشملها ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن القواعد المشتركة مع واشنطن لم تُستخدم في الهجوم الذي وقع نهاية الأسبوع على إيران.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن أي مراجعة للاتفاقيات التجارية يجب أن تتم مع احترام القانون الدولي واستقلالية الشركات الخاصة والاتفاقيات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

كما جدد ترامب انتقاده لإسبانيا بسبب عدم التزامها بهدف حلف شمال الأطلسي برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن مدريد تسعى للإبقاء على إنفاقها عند نحو 2%.

في المقابل، أكدت الحكومة الإسبانية أن بلادها "عضو رئيسي في الناتو" وتفي بالتزاماتها الدفاعية وتسهم بشكل كبير في حماية الأراضي الأوروبية.

ويأتي التوتر في وقت انتقدت فيه مدريد الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، ووصفتها بأنها تدخل عسكري "غير مبرر وخطير"، داعية إلى خفض التصعيد والعودة إلى الحوار. (سكاي نيوز)
