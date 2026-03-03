دبي: إخماد حريق محدود في محيط القنصلية الأميركية

قال لحكومة دبي، مساء الثلاثاء، إن الجهات المختصة في دبي نجحت في إخماد حريق محدود في محيط .



وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "نجحت الجهات المختصة في دبي في إخماد حريق محدود في محيط القنصلية الأميركية بدبي نتيجة عملية استهداف بدرون".



وأشار إلى أنه "لم ينتج عن الحادث أي إصابات".



