Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

ترامب يلوّح بمرافقة ناقلات النفط في هرمز.. وتأمينات أميركية للتجارة البحرية

Lebanon 24
03-03-2026 | 16:58
ترامب يلوّح بمرافقة ناقلات النفط في هرمز.. وتأمينات أميركية للتجارة البحرية
ترامب يلوّح بمرافقة ناقلات النفط في هرمز.. وتأمينات أميركية للتجارة البحرية photos 0
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن البحرية الأميركية قد تبدأ بمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا لزم الأمر، في ظل استمرار العملية العسكرية ضد إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستضمن التدفق الحر للطاقة إلى العالم.

وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال إنه أمر مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية بتقديم تأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات للأمن المالي لجميع التجارة البحرية، ولا سيما شحنات الطاقة التي تمر عبر الخليج، وبأسعار "معقولة جداً"، موضحاً أن ذلك سيكون متاحاً لجميع شركات الشحن.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة بوليتيكو بأن إدارة ترامب تدرس تقديم حماية عسكرية لناقلات النفط والغاز في مضيق هرمز وسط ارتفاع أسعار النفط والغاز، بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق المضيق على خلفية العملية العسكرية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران. ونقل التقرير عن مصدر مطلع أن "الدعم العسكري لتوريدات النفط والغاز" هو خيار محتمل، مع تنبيه إلى أن أسواق الطاقة قد تواجه ضغوطاً في الأيام المقبلة مع تكثيف الحملة واتساعها، وأن الوصول إلى مضيق هرمز بالغ الأهمية لإمدادات النفط والغاز الطبيعي من قطر والسعودية.

 
إقتصاد

عربي-دولي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيراني

السعودية

إسرائيل

دونالد

