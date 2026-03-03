ترامب يلوّح بمرافقة ناقلات النفط في هرمز.. وتأمينات أميركية للتجارة البحرية

أعلن الرئيس الأميركي أن البحرية الأميركية قد تبدأ بمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا لزم الأمر، في ظل استمرار العملية العسكرية ضد ، مؤكداً أن ستضمن التدفق الحر للطاقة إلى العالم.



وقال في منشور على تروث سوشيال إنه أمر مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية بتقديم تأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات للأمن المالي لجميع التجارة البحرية، ولا سيما شحنات الطاقة التي تمر عبر الخليج، وبأسعار "معقولة جداً"، موضحاً أن ذلك سيكون متاحاً لجميع شركات الشحن.



وفي سياق متصل، أفادت صحيفة بوليتيكو بأن إدارة ترامب تدرس تقديم حماية عسكرية لناقلات النفط والغاز في مضيق هرمز وسط ارتفاع أسعار النفط والغاز، بعد إعلان الحرس الثوري إغلاق المضيق على خلفية العملية العسكرية الأميركية ضد إيران. ونقل التقرير عن مصدر مطلع أن "الدعم العسكري لتوريدات النفط والغاز" هو خيار محتمل، مع تنبيه إلى أن أسواق الطاقة قد تواجه ضغوطاً في الأيام المقبلة مع تكثيف الحملة واتساعها، وأن الوصول إلى مضيق هرمز بالغ الأهمية لإمدادات النفط والغاز الطبيعي من قطر والسعودية.





