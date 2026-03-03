تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الإمارات: لم نغيّر موقفنا الدفاعي.. وتصدّينا لأكثر من ألف هجمة إيرانية
Lebanon 24
03-03-2026
|
16:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت
دولة الإمارات العربية المتحدة
أنها لم تتخذ أي قرار بشأن تغيير موقفها الدفاعي تجاه الاعتداءات
الإيرانية
المتكررة، مشيرة إلى أنها تعرضت لأكثر من ألف هجمة، وهو عدد يفوق مجموع ما تعرضت له جميع الدول المستهدفة مجتمعة، وفق ما نقلت
وكالة أنباء الإمارات
"وام".
وقالت
الإمارات
إن قواتها المسلحة تصدت لهذه الهجمات بكفاءة واحترافية عالية، مشددة على أنها لم تشارك في الحرب ولم تسمح باستخدام أراضيها أو مياهها الإقليمية أو مجالها الجوي في أي هجوم على
إيران
، مؤكدة التزامها بسياسات حسن الجوار وخفض التصعيد وبما ينص عليه ميثاق
الأمم المتحدة
.
وأكدت الإمارات احتفاظها بحقها في الدفاع عن النفس بما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما شددت على أهمية الالتزام بالمهنية الصحفية، داعية إلى استقاء المعلومات من مصادر رسمية موثوقة قبل نشر أو تداول أي تقارير غير دقيقة.
