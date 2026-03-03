الإمارات: لم نغيّر موقفنا الدفاعي.. وتصدّينا لأكثر من ألف هجمة إيرانية

أكدت أنها لم تتخذ أي قرار بشأن تغيير موقفها الدفاعي تجاه الاعتداءات المتكررة، مشيرة إلى أنها تعرضت لأكثر من ألف هجمة، وهو عدد يفوق مجموع ما تعرضت له جميع الدول المستهدفة مجتمعة، وفق ما نقلت "وام".



وقالت إن قواتها المسلحة تصدت لهذه الهجمات بكفاءة واحترافية عالية، مشددة على أنها لم تشارك في الحرب ولم تسمح باستخدام أراضيها أو مياهها الإقليمية أو مجالها الجوي في أي هجوم على ، مؤكدة التزامها بسياسات حسن الجوار وخفض التصعيد وبما ينص عليه ميثاق .



وأكدت الإمارات احتفاظها بحقها في الدفاع عن النفس بما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما شددت على أهمية الالتزام بالمهنية الصحفية، داعية إلى استقاء المعلومات من مصادر رسمية موثوقة قبل نشر أو تداول أي تقارير غير دقيقة.

