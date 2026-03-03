الحرس الثوري الإيراني يعلن تطور خطير في الحرب.. تصعيد كبير الآن

أعلن فجر اليوم الأربعاء، أنه استهدف مدمرة أميركية بصواريخ "قادر 380" و"طلائية" واندلاع حريق فيها.



وقال في بياه رقم 19 بشأن عملية "الوعد الصادق 4": " التابعة للحرس الثوري نفذت عملية صاروخية بضربة مقتدرة ضد هدف استراتيجي على عمق أكثر من 600 كيلومتر في ".

وأضاف البيان: "ضمن سلسلة إجراءات هذه العملية البارزة، تعرضت مدمرة أمريكية لإصابة بصواريخ "قادر 380" و"طلائية" التابعة لبحرية الحرس الثوري، وذلك أثناء قيامها بالتزود بالوقود من سفينة إمداد وقود أمريكية على بُعد 650 كيلومترا من السواحل في المحيط ".



وبحسب التقارير الاستخباراتية، "فقد خيم السواد على سماء المحيط إثر اندلاع حريق واسع النطاق على متن هاتين السفینتين".