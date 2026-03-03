تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب يكشف دور برلين في حرب إيران

Lebanon 24
03-03-2026 | 23:27
A-
A+
ترامب يكشف دور برلين في حرب إيران
ترامب يكشف دور برلين في حرب إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دور لألمانيا في الحرب الأميركية الإسرائيلية المتصاعدة ضد إيران، خلال استقباله المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض الثلاثاء، حيث شكره على دعم برلين للمسار العسكري، في محادثات تناولت أيضاً التجارة وحرب روسيا في أوكرانيا.

وقال ترامب للصحفيين من المكتب البيضاوي إن ألمانيا "تُساعد" عبر السماح للقوات الأميركية بالوصول إلى قواعد محددة، مبرزاً ما وصفه بتناقض مع مواقف دول أوروبية أخرى بينها بريطانيا وإسبانيا. وأوضح أن واشنطن لا تطلب من ألمانيا نشر قوات، قائلاً إن الألمان "يسمحون لنا بالهبوط في مناطق معينة... نحن لا نطلب منهم إرسال قوات برية".

من جانبه، أكد ميرتس أن ألمانيا والولايات المتحدة تتشاركان الرغبة في التخلص من النظام الإيراني الحالي، مشيراً إلى أن برلين تريد نهاية سريعة للحرب. لكنه عبّر لاحقاً عن شكوكه في أن تؤدي الضربات إلى تغيير سياسي في إيران، محذراً من أن الخطة "لا تخلو من المخاطر" وأنه سيتعين "تحمل العواقب".

وأشار النص إلى حساسية الملف داخلياً بالنسبة لميرتس، إذ قد يواجه ردود فعل سلبية بسبب دعم ألمانيا للعملية، لافتاً إلى أنه لم يوجه انتقاداً للغارات الجوية الأميركية، لكنه لم يؤيد عملية يقول منتقدو ترامب إنها تمت دون مبرر كاف ودون سند قانوني مطلوب وفق القانون الدولي.

كما قال ميرتس إن إسرائيل والولايات المتحدة لم تطلبا من ألمانيا تدخلاً مباشراً في الصراع، وإنه أبلغ ترامب بأن أي خطوة من هذا النوع تتطلب موافقة رسمية من البرلمان الألماني. وأضاف أنه سيبحث مع ترامب أيضاً حرب روسيا في أوكرانيا وضرورة إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في ظل تهديدات برسوم جمركية إضافية.

وبحسب النص، أصبح ميرتس أول زعيم أوروبي يزور واشنطن بعد الهجمات على إيران التي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز وإرباك حركة الطيران، وفي وقت تتصاعد فيه المخاوف الأوروبية بشأن شرعية الضربات على إيران في نظر القانون الدولي وتداعيات أي رسوم جمركية جديدة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما هي قوة ترامب "الضاربة" بوجه إيران؟ تقرير يكشف
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:15:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: كل ما نشر عن حرب محتملة مع إيران كتب بشكل خاطئ
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:15:12 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا قد يكون إشعال حرب مع إيران خطأً فادحاً بالنسبة إلى ترامب؟
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:15:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا سيعلن ترامب بشأن إيران؟.. صحيفة إسرائيلية تكشف
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:15:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيراني

الأوروبي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:13 | 2026-03-04
Lebanon24
05:05 | 2026-03-04
Lebanon24
04:50 | 2026-03-04
Lebanon24
04:50 | 2026-03-04
Lebanon24
04:37 | 2026-03-04
Lebanon24
04:32 | 2026-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24