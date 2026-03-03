ترامب يكشف دور برلين في حرب إيران

كشف الرئيس الأميركي عن دور لألمانيا في الحرب الأميركية المتصاعدة ضد ، خلال استقباله المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض الثلاثاء، حيث شكره على دعم برلين للمسار العسكري، في محادثات تناولت أيضاً التجارة وحرب في أوكرانيا.



وقال للصحفيين من المكتب البيضاوي إن ألمانيا "تُساعد" عبر السماح للقوات الأميركية بالوصول إلى قواعد محددة، مبرزاً ما وصفه بتناقض مع مواقف دول أوروبية أخرى بينها بريطانيا وإسبانيا. وأوضح أن لا تطلب من ألمانيا نشر قوات، قائلاً إن الألمان "يسمحون لنا بالهبوط في مناطق معينة... نحن لا نطلب منهم إرسال قوات برية".



من جانبه، أكد ميرتس أن ألمانيا والولايات المتحدة تتشاركان الرغبة في التخلص من النظام الحالي، مشيراً إلى أن برلين تريد نهاية سريعة للحرب. لكنه عبّر لاحقاً عن شكوكه في أن تؤدي الضربات إلى تغيير سياسي في إيران، محذراً من أن الخطة "لا تخلو من المخاطر" وأنه سيتعين "تحمل العواقب".



وأشار النص إلى حساسية الملف داخلياً بالنسبة لميرتس، إذ قد يواجه ردود فعل سلبية بسبب دعم ألمانيا للعملية، لافتاً إلى أنه لم يوجه انتقاداً للغارات الجوية الأميركية، لكنه لم يؤيد عملية يقول منتقدو ترامب إنها تمت دون مبرر كاف ودون سند قانوني مطلوب وفق القانون الدولي.



كما قال ميرتس إن والولايات المتحدة لم تطلبا من ألمانيا تدخلاً مباشراً في الصراع، وإنه أبلغ ترامب بأن أي خطوة من هذا النوع تتطلب موافقة رسمية من البرلمان الألماني. وأضاف أنه سيبحث مع ترامب أيضاً حرب روسيا في أوكرانيا وضرورة إبرام اتفاق تجاري بين والاتحاد في ظل تهديدات برسوم جمركية إضافية.



وبحسب النص، أصبح ميرتس أول زعيم يزور واشنطن بعد الهجمات على إيران التي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز وإرباك حركة الطيران، وفي وقت تتصاعد فيه المخاوف الأوروبية بشأن شرعية الضربات على إيران في نظر القانون الدولي وتداعيات أي رسوم جمركية جديدة.

