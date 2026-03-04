وفاة طفلة في الكويت بشظايا.. و4 من عائلتها تحت المراقبة الطبية

أعلنت ، الأربعاء، وفاة طفلة متأثرة بإصابتها بشظايا، بعد سقوطها في منطقة سكنية بمحافظة العاصمة.



وقال المتحدث باسم الوزارة إن استقبل عبر حالة إصابة لطفلة تبلغ 11 عاماً من المقيمين، موضحاً أن فرق الطوارئ باشرت التعامل معها ميدانياً فور البلاغ، وأجرت محاولات إنعاش داخل سيارة الإسعاف أثناء نقلها إلى المستشفى.



وأضاف أن محاولات الإنعاش استمرت فور وصولها إلى مستشفى الأميري لنحو نصف ساعة، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.



وأشار السند إلى أن 4 من أفراد العائلة، بينهم والدة الطفلة، يخضعون للتقييم الطبي ووُضعوا تحت الملاحظة في المستشفى للاطمئنان على سلامتهم ومتابعة حالتهم الصحية.

