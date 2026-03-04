تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مكتب السيستاني: للتضامن مع الشعب الإيراني المظلوم

Lebanon 24
04-03-2026 | 04:30
A-
A+
مكتب السيستاني: للتضامن مع الشعب الإيراني المظلوم
مكتب السيستاني: للتضامن مع الشعب الإيراني المظلوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اكد مكتب السيد السيستاني في بيان ان  العدوان العسكري يتواصل على الأراضي الإيرانية منذ أيام عدة، وقد أدّى الى الآن الى استشهاد أعداد كبيرة من المواطنين، وبينهم العديد من الأبطال المدافعين عن بلدهم وعشرات الأطفال وغيرهم من المدنيين الأبرياء، بالإضافة الى وقوع خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. وقد اتسعت دائرة العمليات العسكرية المضادة - كما كان متوقعاَ - لتشمل عدداً من الدول الأخرى، حيث تعرّض العديد من مناطقها ومرافقها للأذى والأضرار، في مشاهد غريبة لا عهد للمنطقة بها منذ أمد بعيد".

وراى ان "اتخاذ قرار منفرد بمعزل عن مجلس الأمن الدولي بشنّ حرب شاملة على دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة لفرض شروط معينة عليها أو لأسقاط نظامها السياسي - بالإضافة الى مخالفته للمواثيق الدولية - بادرة خطيرة جداً وتنذر بنتائج بالغة السوء على المستويين الإقليمي والدولي، بل من المتوقع أن يتسبب في نشوب فوضى عارمة واضطرابات واسعة لمدة طويلة تلحق الويلات بشعوب المنطقة وبمصالح الآخرين أيضاً".

ختم:"من هنا فإن المرجعية الدينية العليا إذ تدين بأشدّ الكلمات هذه الحرب الظالمة وتدعو جميع المسلمين وأحرار العالم إلى التنديد بها والتضامن مع الشعب الإيراني المظلوم، تكرر مناشدتها لجميع الجهات الدولية الفاعلة ودول العالم ولا سيما الدول الإسلامية لكي يبذلوا قصارى جهودهم لإيقافها فوراً وإيجاد حلّ سلمي عادل للملف النووي الإيراني وفق قواعد القانون الدولي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب السيستاني: غدا الخميس أول أيام شهر رمضان
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 15:20:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب السيد السيستاني يحدد موعد شهر رمضان المبارك
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 15:20:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيباني يكتب بالكردية... قوة سوريا بتضامن شعبها
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 15:20:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة السورية: مظلوم عبدي سيقترح أسماء لعضوية مجلس الشعب وقائمة أفراد للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة السورية
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 15:20:27 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن الدولي

الأمم المتحدة

مجلس الأمن

الإيرانية

المسلمين

إسلامي

المسلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:43 | 2026-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:29 | 2026-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-03-04
Lebanon24
08:10 | 2026-03-04
Lebanon24
08:00 | 2026-03-04
Lebanon24
07:43 | 2026-03-04
Lebanon24
07:29 | 2026-03-04
Lebanon24
07:25 | 2026-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24