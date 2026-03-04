مكتب السيستاني: للتضامن مع الشعب الإيراني المظلوم

اكد مكتب السيد السيستاني في بيان ان العدوان العسكري يتواصل على الأراضي منذ أيام عدة، وقد أدّى الى الآن الى استشهاد أعداد كبيرة من المواطنين، وبينهم العديد من الأبطال المدافعين عن بلدهم وعشرات الأطفال وغيرهم من المدنيين الأبرياء، بالإضافة الى وقوع خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. وقد اتسعت دائرة العمليات العسكرية المضادة - كما كان متوقعاَ - لتشمل عدداً من الدول الأخرى، حيث تعرّض العديد من مناطقها ومرافقها للأذى والأضرار، في مشاهد غريبة لا عهد للمنطقة بها منذ أمد بعيد".



وراى ان "اتخاذ قرار منفرد بمعزل عن بشنّ حرب شاملة على دولة أخرى عضو في لفرض شروط معينة عليها أو لأسقاط نظامها السياسي - بالإضافة الى مخالفته للمواثيق الدولية - بادرة خطيرة جداً وتنذر بنتائج بالغة السوء على المستويين الإقليمي والدولي، بل من المتوقع أن يتسبب في نشوب فوضى عارمة واضطرابات واسعة لمدة طويلة تلحق الويلات بشعوب المنطقة وبمصالح الآخرين أيضاً".



ختم:"من هنا فإن المرجعية الدينية إذ تدين بأشدّ الكلمات هذه الحرب الظالمة وتدعو جميع وأحرار العالم إلى التنديد بها والتضامن مع الشعب المظلوم، تكرر مناشدتها لجميع الجهات الدولية الفاعلة ودول العالم ولا سيما الدول الإسلامية لكي يبذلوا قصارى جهودهم لإيقافها فوراً وإيجاد حلّ سلمي عادل للملف الإيراني وفق قواعد القانون الدولي".

