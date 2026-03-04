إسقاط طائرة حربية إيرانية فوق طهران

أعلن الجيش اليوم إسقاط طائرة حربية إيرانية فوق في اليوم الخامس من الهجوم الإسرائيلي الأميركي المشترك.



وقال في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس": "تم قبل قليل إسقاط طائرة حربية إيرانية من طراز ياك 130 فوق الأجواء ".



وبحسب البيان فإن هذه "أول عملية إسقاط لطائرة حربية إيرانية من قبل طائرة حربية إسرائيلية من طراز إف 35".

