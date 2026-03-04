تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
إسقاط طائرة حربية إيرانية فوق طهران
Lebanon 24
04-03-2026
|
04:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش
الإسرائيلي
اليوم إسقاط طائرة حربية إيرانية فوق
طهران
في اليوم الخامس من الهجوم الإسرائيلي الأميركي المشترك.
وقال في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس": "تم قبل قليل إسقاط طائرة حربية إيرانية من طراز ياك 130 فوق الأجواء
الإيرانية
".
وبحسب البيان فإن هذه "أول عملية إسقاط لطائرة حربية إيرانية من قبل طائرة حربية إسرائيلية من طراز إف 35".
