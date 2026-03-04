تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
14
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
إقتصاد
الخطوط الجوية القطرية : استمرار تعليق الرحلات
Lebanon 24
04-03-2026
|
04:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
الخطوط الجوية القطرية
اليوم استمرار تعليق رحلاتها على خلفية إغلاق المجال الجوي للبلاد، والتصعيد الكبير في المنطقة، بحسب وكالة "نوفوستي".
وقالت الشركة في تحديث صباحا : "إن الشركة ستستأنف رحلاتها فور إعلان
الهيئة العامة للطيران المدني
القطرية
إعادة فتح المجال الجوي بشكل آمن".
