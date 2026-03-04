تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

وكالة أميركية: هذا ما تخطط له الـ"CIA" في إيران

Lebanon 24
04-03-2026 | 04:50
وكالة أميركية: هذا ما تخطط له الـCIA في إيران
وكالة أميركية: هذا ما تخطط له الـCIA في إيران photos 0
كشفت مصادر لشبكة "CNN" الأميركية أنَّ وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) تعمل على تسليح القوات الكردية بهدف إشعال انتفاضة شعبية في إيران، لكنّ وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية امتنعت عن التعليق على هذا الأمر.
 
 
وذكر المصدر أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجري محادثات مكثفة مع جماعات المعارضة الإيرانية والقيادات الكردية في العراق بشأن تقديم الدعم العسكري لهم.


وتمتلك الجماعات الكردية المسلحة الإيرانية آلاف العناصر العاملة على طول الحدود العراقية الإيرانية، وتحديداً في إقليم كردستان العراق. 


وأصدرت عدة جماعات بيانات علنية منذ بداية الحرب تلمح إلى تحرك وشيك وتحث القوات العسكرية الإيرانية على الانشقاق.


ويشن "الحرس الثوري" الإيراني غارات على الجماعات الكردية، وأعلن، الثلاثاء، أنه استهدف القوات الكردية بعشرات الطائرات المسيرة.


وتحدث ترامب، الثلاثاء، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، مصطفى هجري، وفقاً لمسؤول كردي إيراني رفيع المستوى.


وكانت "جبهة التحرير الديمقراطية" الإيرانية  إحدى الجماعات التي استهدفها الحرس الثوري"، وفق تقرير "CNN". 


وذكر مسؤول كردي إيراني رفيع المستوى لـ "CNN" أنه من المتوقع أن تشارك قوات المعارضة الكردية الإيرانية في عملية برية غرب إيران خلال الأيام المقبلة.


وأوضح المصدر، مُفسراً توقيت العملية قائلاً: "نعتقد أن لدينا فرصة كبيرة الآن.. الميليشيات تتوقع دعماً أميركياً وإسرائيلياً".


كذلك، أجرى ترامب اتصالاً هاتفياً مع قادة الأكراد العراقيين يوم الأحد لمناقشة العملية العسكرية الأمريكية في إيران، وكيفية تعاون الولايات المتحدة والأكراد مع تقدم المهمة، وفقاً لما ذكره مسؤولان أميركيان ومصدر ثالث مُطلع على المحادثات. 


وأي محاولة لتسليح الجماعات الكردية الإيرانية تتطلب دعماً من الأكراد العراقيين للسماح بمرور الأسلحة واستخدام كردستان العراق كقاعدة انطلاق.


وقال أحد المطلعين على المناقشات إن الفكرة تكمن في أن تتصدى القوات الكردية المسلحة لقوات الأمن الإيرانية وتُحاصرها لتسهيل خروج الإيرانيين العُزّل في المدن الكبرى دون التعرض لمجازر جديدة كما حدث خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد في كانون الثاني.


وذكر مسؤول أميركي آخر إن الأكراد "قد يُساهمون في إثارة الفوضى في المنطقة واستنزاف الموارد العسكرية للنظام الإيراني".


وتركزت أفكار أخرى حول إمكانية سيطرة الأكراد على أراضٍ في شمال إيران، ما يُشكل منطقة عازلة لإسرائيل.
 

محاولة واضحة لـ"إشعال انتفاضة"
 
 
وقال أليكس بليتساس، محلل الأمن القومي في شبكة "CNN" والمسؤول السابق في  وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، إن الولايات المتحدة "تحاول بوضوح إشعال" عملية الإطاحة بالنظام الإيراني من خلال تسليح الأكراد، الحليف الإقليمي التاريخي للولايات المتحدة.


وأضاف بليتساس: "الشعب الإيراني أعزل عمومًا، وما لم تنهار الأجهزة الأمنية، فسيكون من الصعب عليهم السيطرة ما لم يتم تسليحهم. أعتقد أن الولايات المتحدة تأمل أن يُلهم هذا الأمر الآخرين على الأرض في إيران لفعل الشيء نفسه".


وفي الأيام الأخيرة، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات على مواقع عسكرية وشرطية إيرانية على طول حدوده مع العراق، وذلك جزئياً تمهيداً لتدفق محتمل للقوات الكردية المسلحة إلى شمال غرب إيران، وفقاً لأحد المصادر. 


وذكر مصدر إسرائيلي بأن هذه الغارات من المرجح أن تتصاعد في الأيام المقبلة.


ومع ذلك، أكد مطلعون على الأمر أن أي دعم أميركي وإسرائيلي لقوة برية كردية مُكلّفة بالمساعدة في إسقاط النظام الإيراني سيحتاج إلى دعم واسع النطاق.


وأشار أحد المصادر إلى أن تقييمات الاستخبارات الأمريكية تُؤكد باستمرار أن الأكراد الإيرانيين لا يملكون حالياً النفوذ أو الموارد اللازمة لدعم انتفاضة ناجحة ضد الحكومة كما أن الأحزاب الكردية الإيرانية تسعى للحصول على ضمانات سياسية من إدارة ترامب قبل الالتزام بالانضمام إلى أي جهد للمقاومة، بحسب مصدر مطلع.


وتعاني جماعات المعارضة الكردية أيضاً من انقسامات نتيجة تاريخ من التوتر، واختلاف الأيديولوجيات، وتضارب الأجندات، ولدى بعض مسؤولي إدارة ترامب الذين شاركوا في مناقشات دعم هذه الجماعات مخاوف بشأن دوافعها في مساعدة الولايات المتحدة.


وأثار مسؤولون تساؤلاً حول ما إذا كان هذا الوضع قد يُعرّض علاقة العمل بين الولايات المتحدة والأكراد للخطر، نظرًا لحجم الثقة اللازمة لهذا النوع من التعاون.


وقال مسؤول في إدارة ترامب: "قد لا يكون الأمر بهذه البساطة، أي إقناع الأمريكيين لقوات وكيلة بالقتال نيابةً عنهم. فهناك مجموعة من الأشخاص يُفكّرون في مصالحهم الخاصة، والسؤال هو ما إذا كان إشراكهم يتوافق مع هذه المصالح". (CNN)
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

وزارة الدفاع

قوات الأمن

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

المعارضة

