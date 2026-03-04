نجا من الهجوم الذي استهدف والده... هذا آخر خبر عن نجل خامنئي

أكد مصدران إيرانيان، أن مجتبى نجا من الهجوم الجوي الأميركي والإسرائيلي الذي أودى بحياة المرشد وعدد من الشخصيات العسكرية والمؤثرة، يوم السبت الماضي.

وقال أحد المصدرين "إن مجتبى على قيد الحياة، ولم يكن في وقت اغتيال الزعيم الأعلى".



وأوضح المصدران أن "المؤسسة الحاكمة تنظر إليه على أنه المحتمل لوالده". (العربية)