شخصيّة عسكريّة إيرانيّة كبيرة اغتالتها إسرائيل.. من هي؟

أفادت القناة 12 أن اغتالت مقدم رئيس قسم العمليات الخاصة في .

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن مقدم هو المسؤول عن محاولة اغتيال الرئيس الأميركي عشية الانتخابات الرئاسية عام 2024.