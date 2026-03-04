تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

شخصيّة عسكريّة إيرانيّة كبيرة اغتالتها إسرائيل.. من هي؟

Lebanon 24
04-03-2026 | 06:23
شخصيّة عسكريّة إيرانيّة كبيرة اغتالتها إسرائيل.. من هي؟
أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل اغتالت رحمن مقدم رئيس قسم العمليات الخاصة في الحرس الثوري الإيراني
 
وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن مقدم هو المسؤول عن محاولة اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب عشية الانتخابات الرئاسية عام 2024. 
 
 
مواضيع ذات صلة
ماذا كشف "غوغل" عن خامنئي؟ شخصية إيرانية تسبقهُ في "الشعبية"
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:35:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة مهر: ننفي أي اغتيال لقيادي عسكري إيراني بانفجار المبنى في بندر عباس
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:35:48 Lebanon 24 Lebanon 24
حديث عن اغتيال.. إسرائيل تزعم استهداف شخصية من "الحزب" في الجناح
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:35:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الإسرائيلية: طائرات شحن كبيرة محملة بالأسلحة والذخيرة ومعدات عسكرية بدأت بالوصول إلى إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:35:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الحرس الثوري الإيراني

دونالد ترامب

الحرس الثوري

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قسم العمل

الإيراني

