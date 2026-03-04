تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
"الناتو" اعترض صاروخاً إيرانيّاً كان في متّجهاً إلى تركيا
Lebanon 24
04-03-2026
|
07:01
أعلنت
وزارة الدفاع
التركية
، أن الدفاعات الجوية التابعة لـ"
حلف شمال الأطلسي
"، دمّرت في شرق
البحر المتوسط
صاروخا باليستيا أطلق من
إيران
وكان متجها نحو المجال الجوي
التركي
.
وحثّت
تركيا
كافة الأطراف على الامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد النزاع، مؤكدة أنها على اتصال مع حلف شمال
الأطلسي
والحلفاء الآخرين.
وأضافت أنه لم تقع أي خسائر بشرية جراء الواقعة، وأن تركيا تحتفظ بحقها في الردّ على أي أعمال عدائية ضدها. (سكاي نيوز)
