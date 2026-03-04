"الناتو" اعترض صاروخاً إيرانيّاً كان في متّجهاً إلى تركيا

أعلنت ، أن الدفاعات الجوية التابعة لـ" "، دمّرت في شرق صاروخا باليستيا أطلق من وكان متجها نحو المجال الجوي .



وحثّت كافة الأطراف على الامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد النزاع، مؤكدة أنها على اتصال مع حلف شمال والحلفاء الآخرين.



وأضافت أنه لم تقع أي خسائر بشرية جراء الواقعة، وأن تركيا تحتفظ بحقها في الردّ على أي أعمال عدائية ضدها. (سكاي نيوز)

Advertisement