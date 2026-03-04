"مستعدون لحرب طويلة".. إيران: لا تفاوض مع أميركا

أعلنت ، اليوم الأربعاء، إنها لا تنوي الدخول مُجدداً في مفاوضات مع ، مؤكدة أنها "مُستعدة لحرب طويلة".



وفي تصريح عبر "التلفزيون "، أكد مستشار ، المرشد الذي قُتل في غارة أميركية قبل أيام، إن إيران "لا تنوي التفاوض مع ".





وقال مخبر في تصريح للتلفزيون الإيراني الرسمي: "ليس لدينا أي ثقة في ، ولا يوجد أي أساس للتفاوض معهم.. يمكننا مواصلة الحرب قدر ما نشاء".





وأضاف: "يمكننا إطالة أمد الحرب بالقدر الذي نراه ضرورياً، فقد تصرفنا بالطريقة نفسها خلال حرب التي استمرت 8 سنوات".





وعقد مفاوضون إيرانيون وأميركيون جولة محادثات في في 26 من الشهر الماضي، وهي الجولة الثالثة من مفاوضات لم تسفر عن نتيجة رغم أن الآمال كانت معلقة عليها لتجنب الحرب.





ورغم أن سلطنة ، التي توسطت في المفاوضات، أعلنت أن "أحرزت تقدماً"، إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا غاراتهما الجوية على إيران بعد يومين، ما أسفر عن مقتل المرشد الإيراني علي وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، وأدى إلى اندلاع أزمة إقليمية.