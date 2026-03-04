تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"مستعدون لحرب طويلة".. إيران: لا تفاوض مع أميركا

Lebanon 24
04-03-2026 | 07:25
A-
A+
مستعدون لحرب طويلة.. إيران: لا تفاوض مع أميركا
مستعدون لحرب طويلة.. إيران: لا تفاوض مع أميركا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، إنها لا تنوي الدخول مُجدداً في مفاوضات مع واشنطن، مؤكدة أنها "مُستعدة لحرب طويلة".
 
 
وفي تصريح عبر "التلفزيون الإيراني"، أكد محمد مخبر مستشار علي خامنئي، المرشد الذي قُتل في غارة أميركية قبل أيام، إن إيران "لا تنوي التفاوض مع الولايات المتحدة".


وقال مخبر في تصريح للتلفزيون الإيراني الرسمي: "ليس لدينا أي ثقة في الأميركيين، ولا يوجد أي أساس للتفاوض معهم.. يمكننا مواصلة الحرب قدر ما نشاء".


وأضاف: "يمكننا إطالة أمد الحرب بالقدر الذي نراه ضرورياً، فقد تصرفنا بالطريقة نفسها خلال حرب العراق التي استمرت 8 سنوات".


وعقد مفاوضون إيرانيون وأميركيون جولة محادثات في جنيف في 26 من الشهر الماضي، وهي الجولة الثالثة من مفاوضات لم تسفر عن نتيجة رغم أن الآمال كانت معلقة عليها لتجنب الحرب.


ورغم أن سلطنة عُمان، التي توسطت في المفاوضات، أعلنت أن الجولة الأخيرة "أحرزت تقدماً"، إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا غاراتهما الجوية على إيران بعد يومين، ما أسفر عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، وأدى إلى اندلاع أزمة إقليمية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
لاريجاني يؤكد أن إيران "أعدت نفسها لحرب طويلة"
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:36:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يكشف: اغتيال خامنئي مجرد بداية لحرب طويلة مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:36:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا لو استسلمت إيران لحرب طويلة مع الولايات المتحدة؟
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:36:41 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون يحذر من "حرب طويلة" مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:36:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الجولة الأخيرة

علي خامنئي

الأميركيين

محمد مخبر

الإيراني

إسرائيل

العراق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:24 | 2026-03-04
Lebanon24
11:12 | 2026-03-04
Lebanon24
11:00 | 2026-03-04
Lebanon24
10:47 | 2026-03-04
Lebanon24
10:39 | 2026-03-04
Lebanon24
10:30 | 2026-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24