قلقٌ في إسرائيل... ماذا وراء "هدوء" الحوثيين؟

ذكرت "ارم نيوز"، أنّ موقع "واللا" الإسرائيليّ اعتبر أنّ هدوء الحوثيين أربك حسابات .

وأشار إلى أنه فيما تحذر بعض المصادر من هجوم حوثي مباغت على إسرائيل، قلل فريق آخر من هذا التوقع، وعزا تهديدات الحوثيين إلى "مجرد كلامية".



واستند الرأي الأول إلى ضرورة التحوُّط وعدم التهاون، تحسبًا لاحتمالية شن الحوثيين هجوما مفاجئا جوًا أو برًا على إسرائيل تزامنًا مع الحرب الدائرة في .



وشرع الجيش ، لهذا السبب، في تعزيز منظوماته الدفاعية والمراقبة الجوية بشكل خاص، لرصد الوضع وزيادة قدراته على الكشف والاعتراض على طول الحدود الشرقية.



وجاء ذلك بعد تحصُّل إسرائيل على مقاطع فيديو من "مصادر خاصة" في اليمن، تظهر فيها تدريبات على محاكاة اجتياح لمواقع الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية.



وفي السياق، نقل الموقع الإسرائيلي تحذيرات مسؤول عسكري إسرائيلي كبير، خلال اجتماع مغلق، من ضرورة استعداد الجيش الإسرائيلي لهجوم مفاجئ من الحوثيين.



وأبدى المسؤول ريبة إزاء ما وصفه بـ"هدوء الحوثيين"، وغيابهم تمامًا عن الحرب الدائرة في إيران.



وقال: "من المثير للدهشة أن يلتزم الحوثيون الصمت في هذه المرحلة، ولا يتدخلون في الحملة ضد إيران، رغم التهديدات التي أطلقوها خلال الأشهر الأخيرة".



وكشف المسؤول عن تعليمات للجيش الإسرائيلي بفحص "كل عملية إطلاق صاروخي وكل محور ناشئ، للوقوف على ما إذا كان مرتبطًا بشكل أو بآخر بالحوثيين".



كما حذر من أن "الحوثيين، بمساعدة إيران، استعادوا القدرة على إطلاق صواريخ باليستية ومسيَّرات قادرة على الوصول إلى إسرائيل".



على ، قللت مصادر أخرى من تحسبات المؤسسة الأمنية، وعزت موقفها إلى "إدراك الحوثيين أنه يمكن تفسير هجومهم المفترض على إسرائيل بأنه هجوم على ، نظرًا للتحالف العسكري القائم بين الجانبين في الحرب على إيران، وانتشار قوات أمريكية غير مسبوقة في مختلف أنحاء إسرائيل".



والأسوأ من ذلك، وفقًا للمصادر، هو تحسب الحوثيين من خرق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أبرموه مع الولايات المتحدة، ما قد يضعهم في قلب هجوم من عدة جهات". (ارم نيوز)