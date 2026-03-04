تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
وسط الحرب... صحيفة إسرائيليّة تكشف ما قام به نتنياهو
Lebanon 24
04-03-2026
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
"
الإسرائيلية
أن رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
وزوجته سارة شاركا مساء أمس في قراءة لفافة توراة "سفر إستير" بمناسبة عيد البوريم.
وجرى الحدث في مدرسة "مركز هراف"
الدينية
بالقدس، وذلك في خضم الحرب الصعبة وبالرغم من تعليمات قيادة
الجبهة
الداخلية التي تحظر التجمعات، وقد رافق
نتنياهو
في هذه المناسبة زوجته سارة ونجلاه يائير وأفنير.
وقد حرصت أجهزة الأمن الإسرائيلية على إحاطة الزيارة بسرية تامة حتى اللحظات الأخيرة، إذ ظل طلاب المدرسة الدينية في جهل تام بهوية الضيف القادم، حتى عند وصول وحدة الحماية لإجراء عمليات التفتيش المسبقة.
ويثير هذا التصرف تساؤلات جدية حول مدى
التزام
المسؤولين بالتعليمات الأمنية التي يفرضونها على عامة المواطنين في وقت الحرب. (روسيا اليوم)
