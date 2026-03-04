وسط الحرب... صحيفة إسرائيليّة تكشف ما قام به نتنياهو

كشفت صحيفة " " أن رئيس الوزراء وزوجته سارة شاركا مساء أمس في قراءة لفافة توراة "سفر إستير" بمناسبة عيد البوريم.

وجرى الحدث في مدرسة "مركز هراف" بالقدس، وذلك في خضم الحرب الصعبة وبالرغم من تعليمات قيادة الداخلية التي تحظر التجمعات، وقد رافق في هذه المناسبة زوجته سارة ونجلاه يائير وأفنير.



وقد حرصت أجهزة الأمن الإسرائيلية على إحاطة الزيارة بسرية تامة حتى اللحظات الأخيرة، إذ ظل طلاب المدرسة الدينية في جهل تام بهوية الضيف القادم، حتى عند وصول وحدة الحماية لإجراء عمليات التفتيش المسبقة.



ويثير هذا التصرف تساؤلات جدية حول مدى المسؤولين بالتعليمات الأمنية التي يفرضونها على عامة المواطنين في وقت الحرب. (روسيا اليوم)