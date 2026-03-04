تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وسط الحرب... صحيفة إسرائيليّة تكشف ما قام به نتنياهو

Lebanon 24
04-03-2026 | 10:30
A-
A+
وسط الحرب... صحيفة إسرائيليّة تكشف ما قام به نتنياهو
وسط الحرب... صحيفة إسرائيليّة تكشف ما قام به نتنياهو photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة شاركا مساء أمس في قراءة لفافة توراة "سفر إستير" بمناسبة عيد البوريم.
 
وجرى الحدث في مدرسة "مركز هراف" الدينية بالقدس، وذلك في خضم الحرب الصعبة وبالرغم من تعليمات قيادة الجبهة الداخلية التي تحظر التجمعات، وقد رافق نتنياهو في هذه المناسبة زوجته سارة ونجلاه يائير وأفنير.

وقد حرصت أجهزة الأمن الإسرائيلية على إحاطة الزيارة بسرية تامة حتى اللحظات الأخيرة، إذ ظل طلاب المدرسة الدينية في جهل تام بهوية الضيف القادم، حتى عند وصول وحدة الحماية لإجراء عمليات التفتيش المسبقة.

ويثير هذا التصرف تساؤلات جدية حول مدى التزام المسؤولين بالتعليمات الأمنية التي يفرضونها على عامة المواطنين في وقت الحرب. (روسيا اليوم) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماذا سيعلن ترامب بشأن إيران؟.. صحيفة إسرائيلية تكشف
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تكشف موقع خامنئي.. أين هو؟
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه مطالب ترامب من إيران.. صحيفة إسرائيلية تكشف
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو دور العرب في لجم الحرب بين إيران وأميركا؟ صحيفة أميركية تشرح
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24

بنيامين نتنياهو

يديعوت أحرونوت

روسيا اليوم

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الدينية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:24 | 2026-03-04
Lebanon24
11:12 | 2026-03-04
Lebanon24
11:00 | 2026-03-04
Lebanon24
10:47 | 2026-03-04
Lebanon24
10:39 | 2026-03-04
Lebanon24
10:15 | 2026-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24