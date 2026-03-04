تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

البيت الأبيض: لا نخطط حاليا لشن عملية برية في إيران

Lebanon 24
04-03-2026 | 16:07
البيت الأبيض: لا نخطط حاليا لشن عملية برية في إيران
البيت الأبيض: لا نخطط حاليا لشن عملية برية في إيران photos 0
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الولايات المتحدة لا تخطط حاليا لشن عملية برية في إيران، لكنها استبقت أي تطور محتمل بعدم استبعاد الخيارات العسكرية بشكل قاطع.

وقالت ليفيت في إفادة صحفية ردا على سؤال حول إمكانية وأهداف عملية برية في إيران: "في الوقت الحالي، هذا ليس ضمن خطة العملية، لكنني بالتأكيد لن أستبعد أبدا الخيارات العسكرية نيابة عن رئيس الولايات المتحدة أو القائد الأعلى، وهو يتصرف بحكمة بعدم القيام بذلك أيضا".
