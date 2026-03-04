البيت الأبيض: لا نخطط حاليا لشن عملية برية في إيران

أعلنت المتحدثة باسم ، أن لا تخطط حاليا لشن عملية برية في ، لكنها استبقت أي تطور محتمل بعدم استبعاد الخيارات العسكرية بشكل قاطع.



وقالت ليفيت في إفادة صحفية ردا على سؤال حول إمكانية وأهداف عملية برية في إيران: "في الوقت الحالي، هذا ليس ضمن خطة العملية، لكنني بالتأكيد لن أستبعد أبدا الخيارات العسكرية نيابة عن رئيس الولايات المتحدة أو ، وهو يتصرف بحكمة بعدم القيام بذلك أيضا".

