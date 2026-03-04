تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

تحذيرات أميركية.. هل تتمدد شبكات موالية لإيران في السودان؟

Lebanon 24
04-03-2026 | 23:20
تحذيرات أميركية.. هل تتمدد شبكات موالية لإيران في السودان؟
قالت صفحة لمناصري حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية على فيسبوك إن التصريحات التي أدلى بها مقاتلون تابعون للجيش السوداني بشأن الاستعداد للدفاع عن إيران تسلط الضوء، بحسب وصفها، على انتشار شبكات الإسلاميين المتطرفين المدعومة من طهران.


وأضافت الصفحة أن هذا الإعلان "المتهور" يعكس ما وصفته بالانتشار الخطير لهذه الشبكات، التي قالت إنها تهدد الاستقرار في مناطق تتجاوز البحر الأحمر.

وحذرت من أن السودان قد يتحول إلى جبهة أخرى ضمن ما سمته "محور المقاومة المتنامي"، مشيرة إلى أن الدول الهشة قد تصبح منصة لتصدير المقاتلين وإطالة أمد الصراعات.
 وجاء ذلك في منشور حمل عنوان: "يا للهول! الجيش السوداني يتعهد بالدفاع عن إيران: سنرسل كتائب ضد أي غزو بري".

وأشارت الصفحة إلى أن هذا العرض يمثل، بحسب وصفها، "تذكيرا مقلقا" بإمكانية استغلال الأنظمة المتطرفة وحلفائها لحالات الفوضى من أجل استهداف الولايات المتحدة وحلفائها.
مواضيع ذات صلة
ترامب: جماعات موالية لإيران نفذت تفجير ثكنات مشاة البحرية في بيروت ما أسفر عن مقتل 241 عسكريا أميركيا عام 1983
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 10:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية: تحذير بعدم السفر إلى لبنان والعراق وإيران وندعو لمغادرتها فورا
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 10:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24
شبكة CBS عن دبلوماسيين: مهلة ترمب لإيران قد تكون أقصر من 10–15 يوماً
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 10:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب وإيران.. هل يكرر الرئيس الأميركي خطأ كلينتون؟
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 10:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الانتخابية

المقاومة

دونالد

إسلامي

فيسبوك

سوداني

تابع
