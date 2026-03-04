تحذيرات أميركية.. هل تتمدد شبكات موالية لإيران في السودان؟

قالت صفحة لمناصري حملة الرئيس الأميركي على إن التصريحات التي أدلى بها مقاتلون تابعون للجيش السوداني بشأن الاستعداد للدفاع عن تسلط الضوء، بحسب وصفها، على انتشار شبكات الإسلاميين المتطرفين المدعومة من .





وأضافت الصفحة أن هذا الإعلان "المتهور" يعكس ما وصفته بالانتشار الخطير لهذه الشبكات، التي قالت إنها تهدد الاستقرار في مناطق تتجاوز البحر الأحمر.



وحذرت من أن السودان قد يتحول إلى جبهة أخرى ضمن ما سمته "محور المتنامي"، مشيرة إلى أن الدول الهشة قد تصبح منصة لتصدير المقاتلين وإطالة أمد الصراعات.

وجاء ذلك في منشور حمل عنوان: "يا للهول! الجيش السوداني يتعهد بالدفاع عن إيران: سنرسل ضد أي غزو ".



وأشارت الصفحة إلى أن هذا يمثل، بحسب وصفها، "تذكيرا مقلقا" بإمكانية استغلال الأنظمة المتطرفة وحلفائها لحالات الفوضى من أجل استهداف وحلفائها.